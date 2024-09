- Il veicolo ha subito una detonazione del contenitore di gas, lasciando un individuo gravemente ferito.

Un idraulico di 38 anni è rimasto in condizioni critiche a Brema a seguito di un'esplosione causata da un cilindro di gas propano. Aveva preso in prestito un furgoncino per il weekend e stava cercando di avviarlo per il lavoro del giorno successivo. Purtroppo, accendere il motore ha causato un'esplosione.

L'esplosione è stata così intensa da frantumare le finestre degli edifici circostanti entro un raggio di 100 metri, danneggiando diversi veicoli parcheggiati e addirittura causando crepe in almeno una struttura. Per fortuna, non ci sono state altre persone coinvolte. L'uomo di 38 anni sta ricevendo cure mediche intensive. Al momento, sono in corso indagini per determinare la causa esatta di questa esplosione.

Le condizioni dell'idraulico di 38 anni sono peggiorate a causa delle complicazioni dell'incidente. La scena dell'incidente ha richiesto una pulizia approfondita, che ha comportato la rimozione dei veicoli danneggiati e dei detriti.

