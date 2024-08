- Il veicolo delle forze dell'ordine inizia a fermarsi, equipaggiando i registratori.

A Monaco, un'auto della polizia con una torre di telecamere di sorveglianza espansa ha urtato il cavo di alimentazione di una linea tranviaria. Questo veicolo specializzato stava cercando di attraversare un incrocio di domenica, ma ha urtato la torre contro il cavo di alimentazione trasversale, come riportato dal dipartimento di polizia. La torre si è frantumata e il cavo di alimentazione è stato danneggiato. Non ci sono stati feriti, come riferito dai rapporti.

L'incrocio trafficato vicino all'ingresso dell'Anello Interno è rimasto bloccato per diverse ore a causa dell'incidente, causando congestionamenti del traffico, secondo le autorità. La polizia stima che i danni superino le sei cifre. La polizia stradale sta attualmente conducendo un'indagine.

Despite l'incidente si è verificato di domenica, il mercato domenicale nella zona è stato temporaneamente interrotto a causa del blocco stradale. Anche i servizi tranviari del giorno successivo nella zona sono stati influenzati, causando disagi ai residenti e ai pendolari.

