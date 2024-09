- Il veicolo della CDU è stato travolto dalle fiamme.

Dopo un presunto attacco doloso su un veicolo della campagna elettorale della CDU a Lipsia la notte precedente alle elezioni statali della Sassonia, le autorità di legge e ordine stanno cercando potenziali testimoni. Con un presunto reclamo di responsabilità, c'è il forte sospetto che questo atto sia di natura politica, come dichiarato dalle autorità. Il Centro Antiterrorismo ed Estremismo della Polizia Criminale della Sassonia (PTAZ) sta ora gestendo le indagini.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2:55 AM di sabato, nel distretto di Leutzsch. Il veicolo era chiaramente visibile con materiali della campagna per un rappresentante politico della CDU. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, il veicolo è stato completamente distrutto prima dell'alba. I danni stimati ammontano a 30,000 euro, per fortuna non ci sono stati feriti.

Andreas Nowak, presidente della CDU di Lipsia, ha espresso il suo shock per l'incidente in una dichiarazione. "Questo vile atto di intimidazione politica-criminale è un attacco contro tutti noi", ha detto, condannando l'uso della violenza politica, anche contro il patrimonio. "Questo incidente rappresenta una minaccia per la nostra società".

La polizia locale sta incoraggiando chiunque abbia visto o sentito qualcosa di insolito nel distretto di Leutzsch intorno alle 2:55 AM di sabato a farsi avanti. Il Centro Antiterrorismo ed Estremismo della Polizia Criminale della Sassonia (PTAZ) sta gestendo le indagini sull'attacco doloso al veicolo della campagna elettorale della CDU, che si presume sia un crimine di natura politica.

