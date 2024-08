- Il veicolo che incombe di fiamme durante l'operazione di saldatura rischia danni per un valore di circa 800.000 euro.

Durante alcuni lavori di saldatura, un incendio è divampato in una vecchia stazione di servizio situata a Tettnang, nel distretto del Bodensee. Questo incidente ha causato danni per circa 800.000 euro, come riferito dalla polizia in una fredda mattina di sabato. Un uomo anziano, di 80 anni, è stato inoltre ricoverato in ospedale a causa della paura di aver inalato fumo.

Le indagini preliminari indicano che l'uomo stava riparando un veicolo con un attrezzo da saldatura il giorno precedente. Purtroppo, quel veicolo ha preso fuoco. Secondo le autorità, l'uomo anziano ha tentato di spegnere il fuoco da solo, ma senza successo. Di conseguenza, il garage è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Le fiamme sono poi riuscite a raggiungere l'abitazione vicina. Purtroppo, la casa è ora considerata inabitabile. Si è saputo che la vecchia stazione di servizio ora funge da garage e non conserva alcun carburante.

