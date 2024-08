- Il vecchio sta guidando in fila, l'ambulanza sta arrivando.

Un automobilista anziano ha messo a rischio altri utenti della strada con il suo comportamento alla guida nel distretto di Schwandorf: l'88enne ha percorso l'A93 da Nabburg in modo serpeggiante, a una velocità di 30-40 chilometri orari e talvolta su entrambe le corsie, come hanno riferito le forze dell'ordine venerdì. Vicino a Schwandorf, il conducente ha lasciato la carreggiata e poi è tornato sull'A93 in direzione di Nabburg. Prima dell'uscita, ha danneggiato diversi segnali stradali.

Altri automobilisti sono riusciti a evitare incidenti solo frenando bruscamente. L'uomo è stato fermato all'uscita di Nabburg. Secondo le forze dell'ordine, era in cattive condizioni di salute. È stata chiamata un'ambulanza. Gli agenti hanno sequestrato la patente di guida. Un test del sangue ha rivelato che l'anziano aveva assunto molti farmaci. La polizia sta indagando per aver messo a rischio il traffico e aver abbandonato la scena dell'incidente.

Le azioni erratiche del conducente hanno causato diversi momenti di tensione, evitando incidenti solo grazie alla prontezza di riflessi degli altri automobilisti. A causa della serie di eventi, è stata necessaria un'ambulanza per valutare le condizioni di salute dell'anziano conducente, dopo la sua fermata all'uscita.

