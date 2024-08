- Il vecchio magazzino di Stendal si trasforma in digitale

Al centro di Stendal, un antico borgo, è ora possibile immergersi in un mercato del 12° secolo utilizzando la moderna tecnologia di realtà aumentata. Basta scannerizzare un QR code con il proprio dispositivo mobile e il mercato apparirà come un tempo, proprio sul suo sito originale.

Questo mercato, noto come domus mercatorum, è il più antico tra quelli a nord delle Alpi, come dichiarato dall'Ufficio di Stato per la Gestione del Patrimonio e l'Archeologia della Sassonia-Anhalt. Durante il restauro della piazza del mercato di Stendal nel 2015 e nel 2016, ne sono state scoperte le rovine.

Come dice il sindaco Bastian Sieler, "I visitatori possono ora entrare nel passato di questo mercato. Quando si parla di storia, è importante mostrarne l'immagine vera. Tutti sono familiari con la piazza del mercato, ma pochi sanno del mercato stesso."

Vedi la storia attraverso il tuo telefono

La costruzione del mercato è stimata essere avvenuta nel 1178. Misurava 60 metri di lunghezza e 9,20 metri di larghezza, con due file di 15 botteghe su entrambi i lati di un muro centrale. Ogni bottega aveva uno spazio quasi quadrato di circa 3,4 metri per lato, accessibile attraverso una porta stretta di 0,51 metri. I negozi al piano terra, privi di finestre, fungevano da magazzino, spazio di lavoro e alloggio per i mercanti che esponevano le loro merci su tavoli all'esterno dei loro stabilimenti. Ogni bottega aveva un camino per il riscaldamento.

Scoperte archeologiche e documenti storici suggeriscono che il mercato avesse anche un piano superiore, probabilmente in mattoni, che si trasformava in una grande sala con finestre. Questo livello, raggiungibile tramite scale, era riservato specificamente al commercio di beni di lusso come tessuti e pellicce. Il suo tetto era piastrellato.

Entro il 16° secolo, le parti rimanenti del mercato erano state demolite e gli edifici successivi non avevano incorporato alcun resto della costruzione in mattoni, portando alla sua eventuale obscurità.

L'applicazione di realtà aumentata è stata sviluppata da GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft mbH Stendal in collaborazione con la città di Stendal e l'Ufficio di Stato per l'Archeologia, basandosi sui ritrovamenti dell'archeologia e dei documenti storici.

