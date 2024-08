Il vaso con la disposizione più morbida

Imbattibile in campo, sconosciuto nel carattere: Al Attles è stato per oltre sei decenni il volto della squadra NBA dei Golden State Warriors - prima come giocatore, poi come allenatore, dirigente e rappresentante. In qualità di allenatore, ha orchestrato il più grande upset nella storia delle NBA Finals. Ora, è scomparso alla età di 87 anni.

Come disse di lui il leggendario giocatore NBA Wilt Chamberlain, "Nessuno ha mai avuto da ridire su Al Attles". "È raro, sia nel basket che nello sport in generale. Evidenzia il suo carattere e la sua vera essenza". Il giornalista dei Warriors di lunga data Jim Barnett ha aggiunto: "È un uomo incredibilmente modesto che non ha mai cercato di mettersi in mostra per i suoi successi. Quando hanno vinto il campionato nel 1975, ha rifiutato i riconoscimenti". Quando parlo di Al, penso alla classe e alla sophistication. Penso a un gentiluomo."

La stella dei Warriors Steph Curry ha espresso le sue condoglianze sul suo canale Instagram: "Un giorno molto triste per tutta la Baia e per tutti i tifosi dei Warriors. Al è stato un pioniere, ha rappresentato la professionalità, il coraggio, la competizione e ha sempre trovato nuovi modi. Il suo DNA è ovunque in questa squadra. Sopperà per sempre le travi e rimarrà nei nostri cuori. #16"

L'allenatore dei Warriors Steve Kerr ha riassunto a puntino l'enorme impatto che la persona scomparsa martedì alla età di 87 anni ha avuto sulla franchigia della Baia: "La maggior parte delle grandi organizzazioni con una storia ricca ha un giocatore sinonimo di quella squadra. Al Attles è quel giocatore per noi. Il 'Warrior Originale'. 'Signor Warrior'. Un uomo che ha servito la stessa squadra per oltre sei decenni. Impossibile nel mondo dello sport professionistico. Al è stato il volto dei Warriors, un amico meraviglioso per tutti noi."

Il "Warrior Originale"

Attles ha trascorso oltre sei decenni con i Warriors - il più lungo periodo che qualsiasi individuo abbia mai trascorso con una singola squadra nella storia della venerabile National Basketball Association. La squadra era ancora basata a Philadelphia, Dwight Eisenhower era il presidente degli Stati Uniti, quando Attles fu scelto nel quinto turno nel 1960. In effetti, Attles non aveva intenzione di diventare un professionista del basket. Il suo obiettivo dopo il college alla North Carolina A&T era tornare nella sua città natale del New Jersey e lavorare come insegnante nella scuola superiore locale.

Quando è andato al campo di allenamento, aveva solo un paio di shorts in valigia - perché pensava che sarebbe stato licenziato subito. All'epoca, i Warriors avevano già la quota ufficiosa di quattro giocatori neri per squadra. Tuttavia, a causa del trasferimento di uno di quei quattro giocatori a St. Louis durante l'off-season, Attles è rimasto in squadra e ha avuto la sua occasione.

"Dio aveva altri piani. Non ho mai pensato che il mio nome sarebbe diventato sinonimo dei Warriors", ha ricordato mentre veniva inducted nella Basketball Hall of Fame nel 2019, aggiungendo sempre in modo autoironico: "Penso che abbiano commesso un errore qui."

Solo Steph Curry, Chris Mullin e Draymond Green hanno giocato più stagioni con la maglia dei Warriors di Attles. Despite being appena 1.80 metri, il difensore tenace ha guadagnato rapidamente il soprannome "Il Distruttore" perché distruggeva i tentativi offensivi della squadra avversaria. Nel combattimento corpo a corpo in campo - non un evento insolito all'epoca - Attles era sempre presente e rappresentava una minaccia formidabile - despite being usually due teste più basso dei suoi avversari. Il suo momento preferito come giocatore fu una sera di marzo nella stagione 1961-62 quando fu fatto storia NBA. "Wilt Chamberlain e io abbiamo segnato 117 punti in una partita. È un fatto", scherzava Attles ogni volta che veniva menzionata la leggendaria notte del 100 punti di Chamberlain. Attles e Chamberlain erano amici intimi e lo sono rimasti fino alla fine dei loro giorni.

Nel 1962, la franchigia si trasferì da Philadelphia alla Baia. Attles e i San Francisco Warriors raggiunsero le NBA Finals due volte, ma fallirono entrambe le volte. Verso la fine della sua carriera da giocatore, il proprietario dell'epoca, Franklin Mieuli, si avvicinò ad Attles, chiedendogli se fosse interessato ad assumere il ruolo di allenatore. All'inizio, Attles rifiutò diverse volte, ma alla fine fu persuaso dalla moglie. Gli ultimi quattro anni della sua carriera si sono svolti in un doppio ruolo di giocatore e allenatore, inizialmente come assistente e occasionale allenatore, e nell'ultima stagione in campo, 1970-71, come allenatore a tempo pieno.

Il più grande colpo di scena della storia delle Finals

Ciò che iniziò come una soluzione temporanea si rivelò un colpo di genio. Attles, a seguire Bill Russell, non era solo uno dei primi allenatori neri NBA, ma si impose rapidamente come "allenatore dei giocatori" grazie alla sua intuizione, alle sue capacità comunicative e al suo coraggio. Era imbattibile nella sua capacità di utilizzare l'intera rosa, giocando dieci, undici o addirittura dodici giocatori - una novità all'epoca. Ciò che iniziò come una violazione delle convenzioni tradizionali presto divenne lo standard, soprattutto dopo il più grande colpo di scena della storia delle Finals.

Nel 1975, i Warriors di Golden State, come underdog, si qualificarono per le NBA Finals, dove affrontarono i favoritissimi Washington Bullets. La squadra di Washington aveva vinto 60 partite e poteva contare su superstar come Wes Unseld e Elvin Hayes. Golden State aveva un soloastro, Rick Barry. Grazie alla leadership ispiratrice di Attles e a una squadra profonda che raggiunse il suo apice al momento giusto, i Warriors hanno sconvolto i loro avversari e hanno vinto 4-0 sui Bullets.

Il terzo titolo trionfale dopo il 1947 (BAA) e il 1956 ha segnato l'ultima fase vittoriosa di un'impressionante serie di 40 anni di magra, fino a quando i Warriors non hanno insufflato nuova vita in una dinastia nel 2015, conquistando il loro primo titolo tra quattro e sei apparizioni in finale. Omaggiando il suo ex allenatore, Barry ha riconosciuto: "Il leadership esemplare, l'unità e l'acume strategico di Al sono stati strumentali per il nostro successo al vertice della competizione". Colpito dalla scomparsa del suo mentore e confidente, ha condiviso: "Il mio cuore piange l'assenza del mio educatore e compagno. Al mi ha trasmesso insegnamenti preziosi sulla professionalità che non si possono imparare in campo".

Un Lascito Ineguagliabile

Attles ha dedicato 14 anni a guidare le fortune dei Warriors. Al momento del suo ritiro nel 1983, il suo punteggio di vittorie di 557 lo collocava al vertice della franchigia, superando le sfide di Steve Kerr (519) e Don Nelson (422). Attles ha pilotato i suoi Warriors alle apparizioni nei play-off sei volte, comprese tre apparizioni nelle finali di conference. Dal 1976 al 1986, ha anche assunto il ruolo di presidente del club prima di passare a un ruolo di vice-presidente e consulente. Il suo ultimo titolo è stato "Leggenda dei Warriors e Ambasciatore della Comunità".

I Warriors hanno immortalato il suo numero di maglia 16 al soffitto, unendosi a quelli di Chamberlain (13), Barry (24), Thurmond (42), Tom Meschery (14) e un altro icona dei Warriors, Chris Mullin (17): "Alvin ha avuto un impatto straordinario e costruttivo sulla mia carriera. Non solo mi ha reclutato nel 1985 e ha facilitato il mio trasferimento nella Bay Area, ma mi ha anche sostenuto come giocatore e giovane adulto durante i momenti di alto e basso".

Lo spirito indomito, l'autoconsapevolezza ("Non sono mai stato il più dotato, ma ho sempre dato il massimo") e la positività senza eguali verso i colleghi e i contemporanei hanno reso Attles una leggenda. Incarnando tutto ciò che questo club aspira a essere, è stato rispettato non solo per i suoi successi atletici, ma anche per il suo impegno nella comunità. Nel profondo, ha promosso la rettitudine, desiderando che questo fosse il suo testimone duraturo.

"Era un amico caro, mentore e modello, che rispettavo e ammiravo profondamente", condivide Mullin. "Ha stabilito il livello per tutti noi in termini di moralità e umiltà, e è stato un vero campione sia dentro che fuori dal campo. Non ci sarà mai un altro Alvin Attles".

