I recenti documenti rivelano che il candidato indipendente alla presidenza Robert F. Kennedy Jr. sta lottando con fondi per la campagna in calo e ha restituito i contributi del suo compagno di corsa. In un podcast trasmesso martedì, il compagno di corsa ha fatto riferimento alla possibilità di ritirarsi dalla corsa e sostenere Trump.

Questa trasformazione nella corsa presidenziale è sottolineata dalle potenti organizzazioni esterne sostenute da importanti donatori che hanno accumulato milioni e amplificato le loro campagne promozionali.

Ecco i principali punti salienti delle ultime dichiarazioni mensili presentate alla Commissione elettorale federale, che dettagliano le attività di raccolta fondi e spese per luglio, comprese le tre settimane successive alla partenza di Biden dalla corsa presidenziale e il suo endorsement di Harris.

Harris si aggiudica un cospicuo vantaggio finanziario su Trump

Alla fine di luglio, il comitato di campagna principale di Harris ha segnalato una cospicua riserva di liquidità di circa 220 milioni di dollari, un aumento significativo rispetto ai 96 milioni di dollari segnalati all'inizio del mese, quando era ancora sotto la presidenza di Joe Biden.

La stabilità finanziaria di Harris ha eclissato i 151 milioni di dollari segnalati dalla campagna Trump nel suo conto principale alla fine di luglio. Si tratta di un notevole cambiamento rispetto alla fine di giugno, quando Trump aveva un vantaggio di oltre 30 milioni di dollari (128 milioni di dollari contro 96 milioni di dollari) nei fondi disponibili.

Entrambi, Harris e Trump, finanziano principalmente le loro campagne attraverso comitati congiunti di raccolta fondi, che condividono i proventi tra diverse campagne presidenziali, comitati nazionali del partito e numerosi alleati.

Dopo aver annunciato all'inizio di questo mese di aver raccolto un record di 310 milioni di dollari a luglio, compresi 200 milioni di dollari nella prima settimana dopo il ritiro di Biden, il team di Harris si aspetta di superare il traguardo di 500 milioni di dollari nelle prossime settimane. Al contrario, Trump aveva precedentemente annunciato che la sua intera organizzazione politica aveva raccolto un totale di 139 milioni di dollari a luglio.

Le ultime dichiarazioni dei comitati di campagna principale riflettono questo vantaggio più ampio. Harris ha segnalato di aver diretto 204,5 milioni di dollari al suo conto di campagna a luglio, compresi i fondi raccolti durante le settimane in cui Biden era ancora in corsa.

Al contrario, la campagna Trump ha segnalato di aver raccolto direttamente 47,5 milioni di dollari nel suo conto durante lo stesso periodo. Inoltre, la campagna di Harris ha speso più di quella di Trump per tutto il mese di luglio, investendo 81 milioni di dollari contro i 24 milioni di dollari di Trump.

Mentre la concorrenza finanziaria si intensifica, entrambi i comitati nazionali del partito hanno segnalato guadagni significativi a luglio, anche se il Comitato nazionale repubblicano ha mantenuto il suo vantaggio finanziario sul Comitato nazionale democratico, che ha speso heavily nel mese di luglio.

Il RNC ha raccolto quasi 31 milioni di dollari, speso 33,5 milioni di dollari e ha entrato agosto con circa 99 milioni di dollari in riserve. Nel frattempo, il DNC ha raccolto quasi 31 milioni di dollari, ma ha speso 43 milioni di dollari e ha chiuso il mese con poco più di 66 milioni di dollari in liquidità.

I megadonatori alimentano le organizzazioni esterne

A luglio, i megadonatori di entrambi i partiti hanno versato milioni in organismi esterni di spicco, che hanno poi amplificato i loro sforzi di campagna in risposta al cambiamento del panorama presidenziale.

FF PAC, il principale super PAC che sostiene Harris, ha raccolto quasi 30 milioni di dollari, compreso un contributo di 5 milioni di dollari da parte dell'investitore Marc Stad il 25 luglio, solo quattro giorni dopo l'uscita di scena di Biden. Il super PAC ha speso oltre 27 milioni di dollari a luglio, con oltre 20 milioni di dollari destinati a spese indipendenti, principalmente per la pubblicità sui media per sostenere la campagna di Harris.

MAGA Inc., un super PAC pro-Trump di primo piano, ha avuto un mese ancora più redditizio, raccogliendo quasi 55 milioni di dollari a luglio e spendendo oltre 43 milioni di dollari in spese indipendenti per sostenere la campagna di Trump.

Quasi tutti i guadagni di MAGA Inc. lo scorso mese derivano da un contributo di 50 milioni di dollari il 15 luglio - molto tempo prima della partenza di Biden - da parte del miliardario Tim Mellon, un erede di una storica fortuna bancaria che ha finora donato 115 milioni di dollari al super PAC in questo ciclo elettorale.

Si tratta del secondo contributo di 50 milioni di dollari di Mellon a MAGA Inc., dopo il primo contributo nel maggio di quest'anno. Questi due contributi rappresentano i più grandi contributi individuali segnalati alla FEC finora quest'anno.

I dati dell'agenzia di tracciamento degli annunci AdImpact rivelano quanto siano state importanti le organizzazioni esterne nelle prime fasi della corsa alterata. Nel corso delle quattro settimane successive alla partenza di Biden, questi organismi - guidati da FF PAC, MAGA Inc. e Preserve America - hanno speso collettivamente oltre 180 milioni di dollari in pubblicità nel corso di uno sforzo frenetico per plasmare il nuovo panorama delle elezioni generali.

In questo periodo, FF PAC ha speso quasi 70 milioni di dollari in pubblicità, compresi oltre 20 milioni di dollari in uno spot che mostra Harris che fa la sua presentazione di campagna in un comizio. "Sto correndo per combattere per un'America in cui l'economia funziona per le persone che lavorano, in cui devi lavorare solo a un lavoro per pagare le bollette e in cui il lavoro duro è premiato", dice Harris nello spot. "In cui i diritti riproduttivi non sono solo protetti dalla Costituzione degli Stati Uniti, ma garantiti in ogni stato".

Contro queste iniziative, MAGA Inc. ha speso oltre 50 milioni di dollari in pubblicità durante lo stesso periodo, dedicando quasi 15 milioni di dollari a uno spot che definisce Harris "un pericoloso liberal di San Francisco" e attacca il suo curriculum come ex procuratore distrettuale e procuratore generale della California.

Le organizzazioni esterne sono destinate a svolgere un ruolo cruciale nelle fasi finali delle elezioni del 2024. I dati di AdImpact mostrano che i gruppi democratici, guidati da FF PAC, hanno prenotato oltre 278 milioni di dollari in contratti pubblicitari futuri per la corsa presidenziale fino al giorno delle elezioni, mentre i repubblicani ne hanno quasi 140 milioni di dollari. Questi importi sono destinati a crescere man mano che si avvicina l'elezione, con le spese nella corsa del 2024 che si prevede saranno record.

Una situazione finanziaria precaria per RFK Jr.

I recenti documenti hanno sollevato dubbi sulla prospettiva di una corsa alla Casa Bianca di Kennedy, un tentativo a lungo termine. Come candidato autonomo, Kennedy è detto aver richiesto colloqui con entrambi Harris e Trump riguardo a possibili posizioni nelle amministrazioni future. Inoltre, la compagna di Kennedy, Nicole Shanahan, ha rivelato durante un podcast trasmesso martedì che la campagna sta valutando l'ipotesi di ritirarsi dalla corsa e sostenere Trump.

La campagna di Kennedy ha chiuso luglio con sole $3.9 milioni di riserve e ha segnalato un debito sostanziale di circa $3.5 milioni al magnate della sicurezza privata Gavin de Becker, attribuito a diverse spese di sicurezza.

La dichiarazione ha indicato che Kennedy ha restituito quasi $1 milione a Shanahan in luglio, un avvocato e un executive del settore tecnologico il cui patrimonio personale era stato oggetto di speculazioni su un sostegno sostanziale. Prima del rimborso, Shanahan aveva contribuito con più di $13 milioni.

Le scarse risorse della campagna intensificheranno le difficoltà che già sta affrontando, tra cui l'accesso alle urne in numerosi stati, come New York, dove un giudice ha respinto la domanda di Kennedy in precedenza questo mese. Inoltre, la campagna deve negoziare un paesaggio elettorale notevolmente alterato dall'ascesa di Harris alla candidatura democratica.

