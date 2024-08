Il valore dell'oro sale a picchi senza precedenti.

Il prezzo dell'oro ha registrato un costante aumento, spinto dalla possibilità di tassi di interesse in calo negli Stati Uniti, raggiungendo un picco senza precedenti. Nella scena del trading di Londra, il valore ha toccato un picco mai visto di circa $2.525 per oncia troy (circa 31,1 grammi). Nel corso del mese, il valore dell'oro è stato in costante aumento.

Rispetto al giorno precedente, il valore dell'oro è aumentato di circa $20 per oncia martedì. Dal periodo turbolento nei mercati finanziari dello scorso agosto, il valore dell'oro è aumentato di circa il 5%. Oltre alle preoccupazioni per una possibile escalation in Medio Oriente, la probabilità di tassi di interesse in calo nei paesi occidentali sviluppati viene considerata un fattore significativo che influisce sul prezzo.

L'oro non offre rendimenti ricorrenti, ma prospera in un ambiente di tassi di interesse in calo, come quello dei titoli di Stato. Finora, la Federal Reserve degli Stati Uniti non ha ridotto il tasso di interesse principale dal picco di inflazione significativo. Tuttavia, i regolatori monetari americani hanno annunciato la prima riduzione dei tassi di interesse per settembre.

L'aumento del prezzo dell'oro di circa $20 per oncia martedì ha ulteriormente rafforzato il prezzo dell'oro. Con la prima riduzione dei tassi di interesse annunciata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti per settembre, gli analisti prevedono che il prezzo dell'oro potrebbe continuare il suo trend rialzista.

