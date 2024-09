Il valore dell'oro sale a livelli senza precedenti

Il costo dell'oro sembra procedere in una sola direzione: verso l'alto. Quest'anno, il metallo prezioso ha registrato un aumento del 25%. Ecco perché.

La striscia di record del mercato dell'oro continua. Questa mattina, il prezzo di una oncia troy (circa 31,1 grammi) ha raggiunto un nuovo massimo storico di quasi $2.590. In euro, il prezzo ha raggiunto un nuovo picco di circa €2.335 per oncia. Dal inizio dell'anno, l'oro è aumentato del 25%. Per confronto, l'indice azionario USA S&P 500 ha guadagnato circa il 18% nello stesso periodo.

Il prezzo dell'oro ha raggiunto nuovi massimi nelle ultime sedute di negoziazione e ha aumentato di circa il 4% nella scorsa settimana. Secondo gli analisti, il principale fattore dietro questa impennata è l'aspettativa di tassi di interesse più elevati negli USA. Si prevede che la Federal Reserve degli Stati Uniti avvierà un cambiamento della politica monetaria mercoledì, riducendo i tassi di interesse.

Gli investitori ricchi e le istituzioni finanziarie spesso spostano parte dei loro asset in oro quando i tassi di interesse diminuiscono. Con l'oro che non produce interessi, la prospettiva di tassi di interesse decrescenti (ad esempio, sui titoli di Stato) aumenta la domanda per il metallo prezioso.

I tassi di interesse reali, che possono essere ottenuti sul mercato con i titoli di Stato, sono cruciali - ovvero i tassi di interesse nominali meno l'inflazione. Se questi diventano negativi, investire denaro nell'oro relativamente stabile diventa una scelta saggia. Questo spostamento sta attualmente avvenendo in attesa del previsto cambiamento dei tassi di interesse negli USA.

Tassi di interesse più bassi negli USA tendono a indebolire il dollaro, rendendo l'oro, che viene scambiato in dollari, più attraente per molti investitori al di fuori degli USA, aumentando la domanda e il prezzo.

L'oro è richiesto in Cina e India

Inoltre, il prezzo dell'oro è aumentato notevolmente negli ultimi mesi, nonostante gli elevati rendimenti dei mercati obbligazionari e una forte tendenza al rialzo del mercato azionario. Le banche centrali, guidate dalla banca centrale cinese, sono responsabili di questo trend. Dal novembre 2022 alla metà di giugno 2023, ha notevolmente aumentato le sue riserve d'oro. Il motivo: come altre economie emergenti, la Cina mira a ridurre la dipendenza delle sue riserve estere dal dollaro, la valuta di riserva globale. Secondo il World Gold Council, le banche centrali hanno acquistato 483 tonnellate d'oro nel primo semestre dell'anno. Si tratta della quantità più elevata dal momento in cui l'associazione di lobbisti ha iniziato a raccogliere dati.

Ma non è solo la banca centrale cinese che compra oro; anche gli investitori privati lo fanno. Il motivo: gli investimenti alternativi in Cina, un paese con una popolazione di 1,4 miliardi, sono attualmente meno allettanti. Da un lato, il mercato immobiliare, in cui la maggior parte delle famiglie ha investito i loro risparmi, è in crisi. Dall'altro lato, il mercato azionario interno non ha performato bene da tempo. E a causa dei controlli sui capitali della Cina, gli investitori privati non possono passare facilmente ai mercati esteri.

C'è anche una forte domanda d'oro in India, con una popolazione di 1,4 miliardi. L'oro è un investimento tradizionale in India e la banca centrale sta aumentando anche le sue riserve.

Il rally del prezzo dell'oro è alimentato anche dal fatto che molte persone in tutto il mondo vedono l'oro fisico come una protezione durante le crisi - l'attacco russo all'Ucraina, la guerra di Israele contro Hamas e un potenziale peggioramento del conflitto commerciale tra USA e Cina stanno

