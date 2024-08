Il valore delle zone libere da armi in pratica?

A seguito dell'attacco con il coltello a Solingen, i politici tornano a sostenere le zone prive di armi. Tuttavia, l'efficacia di queste zone è un tema di discussione. Mentre la Renania Settentrionale-Vestfalia promuove la loro introduzione, Lipsia sta revocando i regolamenti. Gli abitanti potrebbero talvolta affrontare svantaggi come conseguenza.

L'attacco con il coltello a Solingen ha riacceso il dibattito sulle zone prive di armi. Un uomo armato di coltello ha accoltellato indiscriminatamente i visitatori della festa, causando tre morti. Successivamente, il Vice Cancelliere Robert Habeck, tra gli altri, ha richiesto più zone prive di armi, affermando: "Nessuno ha bisogno di coltelli o armi affilate negli spazi pubblici in Germania".

Dopo l'attacco con il coltello a Mannheim di maggio, in cui un aggressore ha ucciso un poliziotto, si è intensificata la richiesta di zone prive di armi. Il Cancelliere Olaf Scholz lo ha descritto come una risposta dallo stato di diritto. Di recente, il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser ha fatto pressione sui comuni per utilizzare questo strumento con maggiore vigore. Tuttavia, l'efficacia delle città che diventano più sicure attraverso questo metodo è incerta, secondo le valutazioni criminologiche.

Le zone prive di armi sono regolate dalla Legge sulle Armi e dalle Leggi sulla Polizia. Esse ampliano la portata della Legge sulle Armi, proibendo determinate armi o riducendo la lunghezza permessa dei coltelli. I dettagli variano tra i luoghi, con addirittura le bottiglie di vetro proibite sulla Reeperbahn ad Amburgo. Le zone possono essere temporanee, come durante grandi eventi, o permanenti per determinate strade, piazze o distretti. Tuttavia, ci sono eccezioni, come l'antico quartiere di Düsseldorf, che è una zona priva di armi solo durante i fine settimana e i giorni festivi.

"Un cartello è di scarso aiuto"

L'attacco con il coltello a Mannheim si è verificato all'interno di una zona priva di armi, ma la zona si applica solo durante le ore serali e notturne e i fine settimana. L'incidente si è verificato durante il giorno. Anche gli aggressori determinati che intendono commettere violenza probabilmente non sarebbero scoraggiati da un divieto di armi, come sottolinea l'esperto Rettenberger.

Dopo l'attacco a Solingen, l'Associazione della Polizia Criminale Tedesca ha anche richiesto un dibattito equilibrato sul contrasto alla violenza con i coltelli. "Il colpevole non sarebbe stato scoraggiato dalle zone prive di coltelli o da un divieto generale dei coltelli. Sembra che fosse consapevole delle sue azioni", ha dichiarato il capo della BDK della Renania Settentrionale-Vestfalia Dirk Peglow alla rete editoriale della Germania.

Inizialmente, le zone prive di armi concedono maggiori poteri alla polizia. Essi consentono agli ufficiali di condurre controlli casuali in queste aree, imponendo multe fino a 10.000 euro per le violazioni. Di conseguenza, è necessaria la presenza della polizia per rendere efficace una zona priva di armi.

La prima zona priva di armi è stata istituita ad Amburgo nel 2007 e diverse grandi città hanno fatto seguito. La Renania Settentrionale-Vestfalia ha utilizzato questo strumento dal 2021, con un totale di quattro zone prive di armi implementate a Düsseldorf e Colonia. Dopo un anno, il Ministro dell'Interno Herbert Reul ha riferito: "Il materiale trovato durante i 17.191 controlli, che include 349 armi e coltelli, e i 744 individui fermati, fornisce una risposta convincente sul fatto che le zone prive di armi contribuiscano alla sicurezza urbana".

A Colonia-Mülheim è stata introdotta una zona priva di armi permanente a giugno. "Non credo che una zona priva di armi sia la panacea per tutte le situazioni. È un pezzo del puzzle", ha commentato Reul. "Tuttavia, ogni coltello rimosso dalla circolazione non può fare del male - e questo è un bene". La polizia in altri stati federali, come Brema, Bassa Sassonia, Assia e Baden-Württemberg, ha riferito esperienze positive con lo strumento.

Berlino mantiene aperte le zone

A Berlino, tuttavia, è difficile identificare aree in cui l'istituzione di una zona priva di armi sarebbe significativa, secondo la presidente della polizia Barbara Slowik. Ha notato che la violenza con i coltelli è distribuita in modo uniforme nell'area urbana. "Manteniamo aperte le zone prive di armi, ma non sono stati fatti piani specifici finora", ha detto Slowik.

La valutazione più completa di una zona priva di armi proviene da Lipsia. Dal 2018, le armi, i coltelli, il spray al peperoncino e altri oggetti pericolosi sono proibiti nella zona intorno alla Eisenbahnstraße. Questo era

