Il valore delle azioni di Trump sui social media aumenta significativamente dopo la dichiarazione di Donald Trump di non scaricare le sue partecipazioni.

Trump e figure chiave del Trump Media & Technology Group, che possiede Truth Social, avranno la libertà di vendere le loro azioni già dalla prossima settimana, una volta scaduto il periodo di lock-up.

Durante una conferenza stampa, Trump ha smentito qualsiasi voce di vendita delle sue azioni, dicendo: "Nope, non sto vendendo. Mi piace".

Queste dichiarazioni hanno provocato un aumento del 25% del prezzo delle azioni della società nel pomeriggio di venerdì, causando un arresto delle operazioni a causa della volatilità. Alla fine della giornata, le azioni erano aumentate del 19%.

Riguardo alle voci sulla sua partenza, Trump ha commentato: "Nah, non me ne vado. Sono in calo perché pensano che me ne stia andando, ma resto".

Secondo i documenti di regolamentazione, il periodo di lock-up scadrà il 19 settembre, a condizione che il prezzo delle azioni alla chiusura rimanga sopra $12. Ciò consentirebbe a Trump di vendere le sue azioni. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sul fatto che la vendita di una parte significativa delle sue azioni potrebbe potenzialmente far crollare il prezzo delle azioni.

Non è chiaro se Trump intenda vendere anche una piccola parte della società.

In qualità di azionista di maggioranza, Trump detiene il 57% delle azioni in circolazione del Trump Media. Le sue 114.75 milioni di azioni erano valutate $1.8 miliardi in base al prezzo di chiusura del giorno precedente.

Il valore del Trump Media ha subito un calo significativo negli ultimi mesi, principalmente a causa delle preoccupazioni sull'imminente scadenza del vincolo di lock-up e dei sondaggi che indicano una corsa serrata per la presidenza.

Le azioni sono precipitate a livelli senza precedenti questa settimana dopo una prestazione deludente di Trump nel dibattito.

