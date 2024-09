Il valore attuale delle azioni di Nvidia sta affrontando sfide senza precedenti.

Il valore delle azioni Nvidia ha registrato un trend positivo per diversi mesi, ma l'entusiasmo intorno all'IA sembra essere diminuito. Una deludente previsione trimestrale ha causato un crollo delle azioni, e le notizie di indagini antitrust hanno aggiunto ulteriore pressione.

Martedì, Nvidia ha subito la più grande perdita di valore di mercato in un solo giorno da parte di una società americana, per un totale di $279 miliardi. Questo sviluppo ha lasciato alcuni a interrogarsi sulla fiducia degli investitori nelle tecnologie legate all'IA, che hanno guidato i guadagni sui mercati azionari USA quest'anno. La previsione trimestrale di Nvidia non ha soddisfatto le aspettative degli investitori.

Dopo un calo del 9,5% durante le negoziazioni regolari, le azioni di Nvidia sono scese ulteriormente del 2,4% nelle negoziazioni after-hours. Il catalizzatore di questa discesa è stato un report di Bloomberg che suggerisce che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto informazioni a Nvidia e ad altre società, sostenendo potenziali violazioni antitrust da parte di Nvidia. Gli organi di regolamentazione temono che Nvidia stia rendendo difficile per i clienti passare a fornitori alternativi.

Dal'inizio dell'hype sull'IA all'inizio del 2023, il valore delle azioni di Nvidia è schizzato verso l'alto, portando il suo valore di mercato a superare i $3 trilioni per la prima volta a inizio giugno, superando Apple e classificandosi seconda solo a Microsoft.

Speculazioni sul triplicarsi delle azioni Nvidia entro il 2024

Le recenti fluttuazioni del mercato si traducono in significativi perdite a tre cifre in miliardi di dollari nel valore di mercato di Nvidia se le sue azioni subiscono un significativo calo. L'ultima volta che si è verificato un tale alto livello di perdite in un solo giorno è stato all'inizio di febbraio 2022, quando Meta Platforms (la società madre di Facebook) ha perso $232 miliardi in valore di mercato dopo una debole previsione finanziaria.

L'indice PHLX Semiconductor è sceso del 7,75% martedì, registrando il suo calo più pronunciato dal 2020. Le preoccupazioni che le elevate spese per l'IA non porteranno presto i risultati attesi hanno causato apprensione tra le società più preziose di Wall Street nelle ultime settimane. Microsoft e Alphabet (la società madre di Google) hanno entrambe subito cali delle azioni dopo i loro rapporti trimestrali di luglio.

"L'afflusso di capitali nelle azioni di tecnologia e semiconduttori è stato eccessivo negli ultimi dodici mesi, distorcendo il mercato", ha affermato Todd Sohn, stratega di Strategas Securities. Gli analisti di BlackRock hanno menzionato in una nota ai clienti martedì che le nuove ricerche mettono in dubbio se i ricavi dell'IA giustifichino da soli la tendenza attuale degli investimenti nel settore tecnologico.

Di fronte a queste sfide, i settori della Tecnologia e dell'IA potrebbero trarre beneficio dalle raccomandazioni della Commissione per mitigare i timori antitrust e mantenere la fiducia degli investitori. Nonostante gli ultimi intoppi, il potenziale a lungo termine delle tecnologie guidate dall'IA rimane promettente, e molti analisti prevedono ancora una forte crescita per Nvidia e altre società tecnologiche in futuro.

