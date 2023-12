Il Turkmenistan vuole chiudere le "Porte dell'Inferno

Il Canada è considerato a rischio "molto alto

Dite che non è così! Dopo aver registrato numeri molto bassi di Covid per tutta la durata della pandemia, il secondo Paese al mondo in termini di superficie totale ha visto di recente un aumento vertiginoso dei casi.

Lunedì scorso, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno spostato il Canada nella categoria di rischio più alta per i viaggi: Livello 4.

Una città del Medio Oriente è passata dal livello 1 al livello 3, mentre una città-stato asiatica è passata al livello 3, dopo essere stata precedentemente classificata come sconosciuta.

Altre città statunitensi stanno aggiungendo l'obbligo di vaccino in ambienti chiusi, mentre la sorveglianza sanitaria è destinata a diminuire sulle navi da crociera.

Il 14 gennaio la Francia ha revocato il divieto di viaggiare per settimane agli arrivi dal Regno Unito, mentre in Cina una serrata improvvisa ha costretto una donna a rimanere a casa del suo appuntamento al buio per giorni e giorni.

Invidia per i passaporti

Ai viaggiatori non è mai andata così bene.

No, sul serio. A parte le restrizioni dovute alle pandemie, i possessori di passaporto in tutto il mondo godono in media dell'esenzione dal visto per l'ingresso in 107 Paesi, quasi il doppio rispetto al 2006.

Il problema è che non esiste un passaporto medio. Secondo un nuovo rapporto, due nazioni asiatiche detengono il titolo di passaporti più potenti del mondo nel 2022, e il divario tra i Paesi che occupano i posti più alti e quelli più bassi non è mai stato così ampio.

Poi ci sono i passaporti VIP extra-speciali - diplomatici, investigativi, persino presidenziali - con diritti che il resto di noi può solo sognare. Ecco la nostra spiegazione sui passaporti che aprono tutte le porte.

Il Giappone offre il passaporto più potente del mondo

Il volo più breve del mondo

Nelle isole Orcadi, in Scozia, c'è un volo di linea che impiega meno tempo di quello necessario per togliersi la cintura e le scarpe al controllo di sicurezza dell'aeroporto.

Il volo Loganair LM711, tra le isole di Westray e Papa Westray, copre un percorso di 1,7 miglia e impiega solo 53 secondi in una buona giornata. Ecco come si svolge il volo passeggeri più breve del mondo.

E se siete interessati a risparmiare nel mondo dell'aviazione, date un'occhiata alla nostra storia sul perché gli aerei di linea potrebbero presto volare con un solo pilota.

Foto del breve volo verso Papa Westray in Scozia

2021: L'anno del passeggero aereo indisciplinato

Aggressioni ai membri dell'equipaggio. Ubriachezza in pubblico. Abusi verbali. Secondo i dati della Federal Aviation Administration, il 2021 è stato l'anno peggiore per quanto riguarda il comportamento indisciplinato dei passeggeri sugli aerei statunitensi.

E quest'anno non si prospetta molto meglio: l'American Airlines ha già comunicato che un uomo è stato arrestato dopo aver danneggiato un aereo durante la procedura di imbarco.

Ecco cosa sta succedendo nei cieli ostili.

Le porte dell'inferno potrebbero presto chiudersi

Il cratere gassoso Darvaza del Turkmenistan è celebrato in tutto il mondo come la cosa più simile a un vero e proprio portale per gli Inferi.

Tuttavia, il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ha ordinato la chiusura del sito, noto come "Porta dell'Inferno".

Il cratere si è formato all'inizio degli anni '70, quando il terreno è franato durante una spedizione sovietica di perforazione del gas, e da allora brucia gas naturale.

Nel mondo delle attrazioni turistiche internazionali, se il cratere di Darvaza è l'Inferno, il tanto deriso Marble Arch Mound di Londra è una sorta di Purgatorio insoddisfacente. La collinetta da 8 milioni di dollari ha chiuso il 9 gennaio, a soli sei mesi dall'apertura.

Preziose lettere di famiglia arrivano a casa

Le lettere di famiglia lasciate su un aereo della Southwest - in immagini

L'insostituibile collezione di lettere di una famiglia dagli anni '40 agli anni '70 è stata accidentalmente lasciata su un volo della Southwest Airlines diretto a Chicago. Contro ogni previsione, sono state riunite al loro proprietario.

Immagine in alto: Visitatori costeggiano il bordo del cratere di gas Darvaza "Gates Of Hell" nel deserto di Karakum, in Turkmenistan, nel maggio 2017. (Foto di Alec Connah/Solent News/Shutterstock)Julia Buckley, Marnie Hunter e Lilit Marcus della CNN hanno contribuito a questo reportage.

