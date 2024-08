- Il turismo a Berlino è leggermente aumentato nel primo semestre

Il turismo nella capitale continua a crescere. Nel primo semestre, 6,1 milioni di persone hanno visitato Berlino, secondo l'Ufficio di statistica Berlino-Brandeburgo. Si tratta di un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero di pernottamenti è aumentato di quasi il 4% a 14,4 milioni.

Più di un terzo dei visitatori proveniva dall'estero

Più di un terzo degli ospiti, 2,2 milioni, proveniva dall'estero, con un aumento del 13,4% dei visitatori stranieri. Il Campionato europeo di calcio di giugno ha contribuito a questo, con la finale e altre partite che si sono svolte nello Stadio olimpico di Berlino. Tuttavia, secondo l'ufficio di statistica, il numero di ospiti a giugno era effettivamente inferiore rispetto all'anno precedente.

La maggior parte dei turisti stranieri proveniva dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi. Il tasso di occupazione medio dei letti nel primo semestre era poco inferiore al 54%.

Obiettivo annuale di 30 milioni di pernottamenti

"Berlino è di moda e continua a incantare sempre più ospiti da tutto il mondo", ha dichiarato il Senatore dell'Economia Franziska Giffey (SPD). Giffey si era prefissa un obiettivo annuale di 30 milioni di pernottamenti. Per raggiungere questo obiettivo, il turismo dovrebbe aumentare nella seconda metà dell'anno.

Nell'anno record del 2019, prima della pandemia, la capitale ha registrato più di 34 milioni di pernottamenti. I dati attuali sono ancora lontani da questo.

