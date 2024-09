Il tuo smartphone fornisce avvisi tramite messaggi di trasmissione cellulare?

Segnatevi in agenda per il 12 settembre, è il Giorno Nazionale dell'Allarme: Un'ottima occasione per testare se il tuo smartphone sta ricevendo correttamente gli avvisi - e migliorarlo se non lo sta facendo.

I governi federali e statali utilizzano vari mezzi come radio, televisione, siti web, sistemi informativi per passeggeri, tabelloni, veicoli con altoparlanti o sirene per avvisare la popolazione durante le crisi, disastri o pericoli.

Tuttavia, i messaggi di broadcast cellulare, inviati tramite il servizio di telefonia mobile, costituiscono il componente centrale della catena di avvertimento. Secondo l'Ufficio Federale per la Protezione Civile e l'Assistenza in caso di Disastri (BBK), "nessun altro canale di avviso può raggiungere più persone direttamente".

Tenere spento la modalità aereo

Il BBK elenca la versione Android 11 e la versione iOS 16.1 come requisiti per ricevere gli avvisi di broadcast cellulare. Inoltre, il smartphone non deve essere in modalità aereo e deve essere acceso.

Per assicurarsi di essere pronti, controllare le impostazioni sotto "Broadcast Cellulare" o "Avvisi di Emergenza" (Android) o "Avvisi Ufficiali di Emergenza" (Apple) per assicurarsi che tutti i tipi di avviso siano attivati.

Se il tuo smartphone non vibra con uno schermo lampeggiante e una vibrazione alle 11:00 del mattino del 12 settembre, potrebbe non stare ricevendo i messaggi di broadcast cellulare.

Nessuna vibrazione? Installa un'app di avviso

In tali casi, gli utenti possono optare per app che distribuiscono avvisi ufficiali, come l'app federale Nina, nonché altre app come Biwapp o Katwarn.

Dal febbraio 2019, Katwarn e Biwapp scambiano messaggi con Nina, assicurando che gli utenti delle app ricevano tutti i messaggi importanti in modo uguale, spiega il BBK.

Il Giorno Nazionale dell'Allarme è previsto per il 12 settembre, come annunciato dall'Ufficio Federale per la Protezione Civile e l'Assistenza in caso di Disastri. In questo giorno, varie autorità e servizi di emergenza testeranno i loro sistemi di avviso in un'esercitazione congiunta. Verranno coinvolti vari media e canali, tra cui stazioni televisive e radiofoniche, internet o telefoni cellulari.

Qual è la data del prossimo giorno di avviso?

Il 12 settembre alle 11:00, le autorità e i servizi di emergenza partecipanti attiveranno vari sistemi di avviso. Il via libera è previsto intorno alle 11:45.

La strategia tedesca per gli avvisi prevede più canali. Questo metodo si allinea con l'approccio multi-canale o "miscela di mezzi di avviso". Per raggiungere questo obiettivo, il governo federale ha sviluppato il Sistema Modulare di Avviso (MoWaS), che opera in collaborazione con gli stati e i comuni.

Despite the importance of September 12th as National Warning Day, unfortunate events like floods can occur unexpectedly, highlighting the necessity of being prepared at all times. Having a well-functioning warning system, such as the one tested on National Warning Day, is crucial in mitigating the impact of floods.

