Il tuo bue domestico sta pensando alla morte.

Uwe Ochsenknecht è ancora un leone nel mondo del cinema, attualmente protagonista del film "L'ironia della vita". In questo film, interpreta un comico anziano che si riunisce con la sua ex moglie, ma la sorpresa è che il personaggio di lei, interpretato da Corinna Harfouch, lotta contro una diagnosi di cancro terminale.

Fuori dal set, l'attore veterano riconosce l'inevitabilità della morte nella sua vita personale, condividendo i suoi pensieri in un articolo del giornale "Bild". Considera la morte come parte integrante della sua vita, sostenendo che è inevitabile affrontarla.

In una conversazione schietta, Ochsenknecht ha menzionato di essere nella parte finale della sua vita, rendendo il tempo ancora più prezioso. Vuole affrontare la sua paura dell'ignoto e essere mentalmente preparato quando arriverà il momento. Con un sorriso riflessivo, ha ammesso che la morte è inevitabile per tutti.

Nessuna pensione nei suoi progetti futuri

Ha persino redatto il suo testamento, ma le circostanze della sua morte non lo interessano. Ochsenknecht vede il corpo umano come semplice spazzatura dopo la morte. Tuttavia, l'attore si interroga sulla possibilità di un aldilà.

Inaspettatamente, nonostante queste riflessioni, Ochsenknecht esprime il suo amore per la vita e il desiderio di vivere il più a lungo possibile. Non ha intenzione di andare in pensione e vuole continuare la sua carriera di attore il più a lungo possibile.

Il tedesco ha iniziato la sua carriera di attore negli anni '70, diventando famoso con film come "Das Boot" (1981) e "Uomini" (1985). La sua vita personale, in particolare il suo divorzio dalla ex modella Natascha Ochsenknecht, è diventata oggetto di gossip, con cui è stato sposato dal 1993 al 2012 e ha tre figli - Wilson Gonzalez, Jimi Blue e Cheyenne Savannah. Ha anche un figlio di nome Rocco Stark da una relazione precedente. Dal 2017, Ochsenknecht è felicemente risposato.

Il successo de "L'ironia della vita" conferma l'amore di Uwe Ochsenknecht per il cinema. Nonostante la riflessione sulla sua mortalità, non ha intenzione di ritirarsi dal mondo del cinema e continua a creare ruoli indimenticabili sul grande schermo.

