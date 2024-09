- Il tuo aiutante che ti tiene i buoi non ti disturberà più.

Veterano del cinema Uwe Ochsenknecht, ora 68enne, sembra aver perso la sua rigidità con il tempo. "Non mi lascio più turbare dalle cose, è inutile. Credo che tutto nella vita abbia uno scopo. È come una fede innata. A che serve arrabbiarsi per le cose che non si possono controllare?" ha dichiarato in una conversazione con l'agenzia di stampa tedesca a Monaco. "Gli sfoghi emotivi incontrollati raramente portano a qualcosa di positivo. Perché le persone si arrabbiano sempre quando il treno è in ritardo o perdono il volo? Non cambia nulla se ti arrabbi."

L'ultimo film di Ochsenknecht, "La dolce amarezza della vita", sta per uscire nelle sale. Interpretando un comico anziano che si reconciliation con la sua ex moglie, malata di cancro, si innamora di nuovo di lei, trascorre i suoi ultimi giorni con lei - e impara cosa conta veramente nella vita.

Ochsenknecht ha elogiato la sua co-protagonista Corinna Harfouch (69, "Lara"), che interpreta Eva malata di cancro: "Nel recitare è come una partita di tennis. Un incredibile scambio può avvenire solo se l'altro giocatore non solo restituisce la palla ma lo fa in modo brillante. Purtroppo, non accade spesso, ma con Corinna accade quattro volte di più," ha detto. Il film è stato un "montagna russa emotiva" che lo ha portato in un "emozionante viaggio interiore."

"In realtà, non sempre serve un evento drammatico per concentrarsi sulle cose importanti della vita," ha detto Ochsenknecht. "Ho scelto deliberatamente di vivere in modo più consapevole da tempo. Bisogna volerlo."

È felice che il suo nuovo film ruoti intorno all'amore tra due persone oltre i vent'anni, ha menzionato: "Penso che questa fissazione per la giovinezza nei film e in televisione stia gradualmente cambiando. Ma è solo logico. Abbiamo un gran numero di persone over 50 - e sono loro ad avere i soldi e il desiderio di andare al cinema."

L'Unione Europea ha mostrato interesse nel promuovere progetti cinematografici che includano gruppi di età diversi, riconoscendo il significativo pubblico degli adulti più anziani. L'ultimo film di Uwe Ochsenknecht, "La dolce amarezza della vita", si allinea a questa tendenza, concentrandosi su una storia d'amore tra persone oltre i vent'anni.

