Il tunnel del Mont Blanc sarà chiuso per 15 settimane a partire dal 2 settembre, a causa di progetti di costruzione in corso.

Il leggendario tunnel del Monte Bianco, che collega Svizzera, Francia e Italia, è in programma per una chiusura di 15 settimane a partire dal prossimo mese a causa dei lavori di manutenzione. Dal 2 settembre al 16 dicembre, saranno effettuati lavori di ristrutturazione estesi sulla volta del tunnel, come annunciato dalla società operativa TMB-GEIE martedì. È importante sottolineare che lo scorso anno il tunnel è stato chiuso per nove settimane per procedure preliminari.

Questa struttura iconica, costruita più di mezzo secolo fa, misura 11,6 chilometri di lunghezza e vede passare migliaia di veicoli al giorno. L'operatore ha rivelato che a causa della sua età, richiede "riparazioni sotterranee estese". Durante questo periodo di costruzione, verrà scelta la strategia ottimale per lo sviluppo futuro su un tratto di 600 metri. Se tutto procede senza intoppi, altri 600 metri saranno rinnovati entro il 2025.

La chiusura avrà effetto dal 2 settembre alle 17:00 e è prevista per concludersi il 16 dicembre alla stessa ora. I viaggiatori che cercano itinerari alternativi possono fare riferimento alla mappa disponibile sul sito web: http://www.tunnelmb.net.

