Il trionfo di Ulm è avvolto di preoccupazione, e il destino offre una risoluzione significativa, tardiva.

Inizia il 7º turno della 2ª Bundesliga e il Fortuna Düsseldorf ottiene una vittoria fondamentale. Come nella settimana precedente, i leader del campionato segnano un gol decisivo nei minuti finali della partita. Nella lotta per non retrocedere, l'Ulm promosso strappa tre punti - ma subisce un colpo di scena.

Greuther Fürth vs Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)

Il Fortuna Düsseldorf ha posto fine alla sua striscia di otto sconfitte consecutive allo SpVgg Greuther Fürth e ha momentaneamente rafforzato la sua posizione in testa alla 2ª Bundesliga. Guidato da Daniel Thioune, la squadra è rimasta imbattuta in trasferta, conquistando una vittoria per 2-1 (1:1) grazie a un rigore segnato nei minuti di recupero.

Il Düsseldorf ha posto fine a una serie di otto sconfitte consecutive a Fürth. I contendenti Karlsruhe SC, 1. FC Magdeburg e SC Paderborn hanno seguito l'esempio nel 7º turno.

Isak Johannesson (90.+1) ha segnato il gol decisivo su rigore in circostanze dubbie. In precedenza, Giovanni Haag (43.) aveva dato il vantaggio al Düsseldorf, ma un errore difensivo ha permesso a Dennis Srbeny (45.) di pareggiare. Subito dopo, lo sporting director del Fürth, Rachid Azzouzi, è stato espulso per aver protestato una decisione su un calcio di punizione.

Il Düsseldorf ha iniziato la partita con fiducia. David Kownacki (16.) e Jona Niemiec (26.) hanno entrambi sprecato occasioni early, mentre il Fürth ha avuto le sue chance con Noel Futkeu (37.) e Branimir Hrgota (40.). Haag e Srbeny hanno segnato i loro gol prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa, le squadre si sono neutralizzate a vicenda fino a quando Nicolas Gavory (72.) ha mancato un'occasione d'oro per portare il vantaggio a 2-1 per il Düsseldorf. Gavory è riuscito a superare il portiere del Fürth, Nahuel Noll, ma ha mancato una rete sguarnita. Come nella loro vittoria nel derby contro il 1. FC Köln, il Düsseldorf ha festeggiato un gol in extremis.

SSV Ulm vs Eintracht Braunschweig 3:1 (2:0)

L'SSV Ulm promosso ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva con una vittoria per 3-1 (2:0) sull'Eintracht Braunschweig, guadagnando un po' di spazio nella parte bassa della classifica. Tuttavia, il sollievo è stato temperato dalla preoccupazione per il portiere titolare Christian Ortag, che ha subito un infortunio grave e ha dovuto lasciare il campo in barella.

Romario Rösch (14.) ha aperto le marcature con un calcio di rimessa fallito del Braunschweig, e Maurice Krattenmacher ha portato il vantaggio a 2-0 contro la difesa più debole del campionato al 39º minuto. Subito dopo l'intervallo, Sven Köhler (50.) del Braunschweig è stato espulso per falli ripetuti. Levente Szabo (76.) ha segnato un gol di consolazione per gli ospiti, ma Felix Higl (84.) ha segnato un rigore per il 3-1.

Entrambe le squadre avevano festeggiato le loro prime vittorie della stagione la settimana precedente. La vittoria dell'Ulm è stata particolarmente significativa: con la vittoria per 3-1 in trasferta contro lo SV Elversberg, gli Ulmer hanno ottenuto la loro prima vittoria in 2ª Bundesliga dopo 23 anni.

La partita tra la squadra neopromossa e il Braunschweig minacciato di retrocessione della scorsa stagione è iniziata con molti errori. L'Ulm ha segnato con il primo tiro in porta. Krattenmacher ha fatto un pallonetto

