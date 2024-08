Il trionfo di Boateng nella battaglia legale per interrogare legalmente il suo ex amante

Prima di questo, il calciatore Boateng ha affrontato un processo intentato dalla madre del modello, che rivendicava danni a causa delle sue accuse contro sua figlia in un'intervista prima della sua tragica morte. In questa intervista, Boateng ha affermato che la sua precedente ragazza lo aveva costretto nella relazione, tra le altre cose. La madre ha sollevato sei affermazioni specifiche nell'intervista, ma il tribunale regionale di Berlino ha trovato solo una problematica. La madre ha quindi fatto appello a questa decisione, che ora viene esaminata dalla Corte d'Appello.

La madre ha sostenuto che l'intervista, ora rimossa dal web, aveva violato il diritto della figlia alla rispettabilità dopo la morte poiché implicava reati criminali. Il giudice Oliver Elzer ha dichiarato giovedì che, secondo la corte, le accuse avevano effettivamente violato i diritti, ma non giustificavano un divieto a causa della loro moderazione.

Una violazione del diritto alla rispettabilità dopo la morte richiede una violazione della dignità umana, che non era presente in questo caso secondo la corte. Inoltre, non c'è stata violazione del diritto al riconoscimento poiché l'ex ragazza non aveva lasciato alcun risultato degno di nota che avrebbe portato a una reputazione pubblica specifica. Il sistema giudiziario ha riconosciuto questo precedente in casi che coinvolgono personalità come l'attrice Marlene Dietrich e l'ex Cancelliere Helmut Kohl della CDU.

L'ex ragazza menzionata nell'intervista controversa di Boateng non aveva alcuna reputazione pubblica significativa o risultati degni di nota. Nonostante l'appello della madre, la Corte d'Appello ha confermato la decisione del tribunale regionale di Berlino, stabilendo che le accuse contro l'ex ragazza non avevano violato il suo diritto alla rispettabilità dopo la morte a causa della mancanza di violazione della dignità umana e dell'assenza di risultati degni di nota.

