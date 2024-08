- Il trionfo dell'oro olimpico per il gruppo di kayak degli uomini

Max Rendschmidt, timoniere della quattro tedesca, è saltato in acqua con gioia dopo un arrivo mozzafiato, i suoi compagni di squadra che festeggiavano con i pugni alzati. In una finale drammatica dei 500 metri, i campioni del mondo in carica hanno conquistato un tripletta di medaglie d'oro olimpiche. L'equipaggio, composto da Rendschmidt (Essen), Max Lemke e Jacob Schopf (entrambi di Potsdam), e Tom Liebscher-Lucz (Dresden), ha battuto l'Australia per soli quattro centesimi di secondo per aggiudicarsi l'oro. La Spagna ha vinto il bronzo.

"È stato fantastico. Abbiamo vinto, è questo che conta. Avevamo un piano e lo abbiamo eseguito. Ora è il momento di godersi questo momento", ha detto l'allenatore nazionale Arndt Hanisch.

Le donne vincono la medaglia

In precedenza, la quattro tedesca femminile ha vinto l'argento nei 500 metri al Nautical Stadium di Vaires-sur-Marne. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch e Sarah Brüssler hanno perso di misura contro la barca neozelandese. Hanno mancato l'oro tedesco nella quattro femminile dal 2008 a Beijing di soli 0,42 secondi. "L'argento è fantastico. È come un piccolo oro", ha detto il direttore sportivo DKV Jens Kahl.

Nel 2012 e nel 2016, la quattro femminile ha vinto l'argento. L'equipaggio tedesco era brevemente in testa ma è stato superato dalla forte squadra neozelandese. L'Ungheria ha vinto il bronzo.

"È un ottimo inizio. È meraviglioso concludere il primo giorno con l'oro e l'argento. Questo può solo darci una spinta per i prossimi giorni", ha detto Kahl. Nella prima finale, Peter Kretschmer e Tim Hecker non sono riusciti a conquistare una medaglia nel doppio maschile. Hanno concluso al quinto posto, con la Cina che ha vinto l'oro.

La quattro maschile ha avuto un inizio difficile, causando un falso partenza e costringendo tutti i finalisti a ricominciare. "Hanno reso le cose difficili per noi mentalmente, ma hanno eseguito la tattica della gara alla perfezione", ha elogiato Kahl.

Nella sprint finale, la quattro ha superato la barca in testa. Come nella loro vittoria di Tokyo, Rendschmidt ha impostato il ritmo, con Liebscher-Lucz che forniva la potenza necessaria dalla parte posteriore. La Spagna era in testa a metà gara, ma la barca tedesca si è portata in testa nella seconda metà della sprint, solo per essere sfidata dall'Australia nell'ultimo tratto. "Gli ultimi metri sono stati brutti", ha detto Schopf.

Il trionfo della quattro tedesca sui 500 metri ha garantito un'altra medaglia d'oro olimpica per la Germania nel kayak, portando a tre le vittorie consecutive dal 2016. Nonostante la Francia non abbia partecipato a questa specifica gara, la sua storia nel kayak è significativa, avendo dominato lo sport e vinto numerosi titoli olimpici in passato.

