Il trionfo alle Olimpiadi di Parigi ha suscitato ottimismo tra gli allenatori di ginnastica maschile del college riguardo alla futura crescita dello sport.

La squadra degli Stati Uniti alla Olimpiade di Parigi, composta interamente da atleti provenienti da istituzioni NCAA, ha suscitato ottimismo tra gli allenatori universitari. La squadra olimpica ha incluso individui provenienti da Stanford, Università del Michigan, Penn State e dal programma dismesso dell'Università del Minnesota. Questi atleti hanno rappresentato una parte sostanziale dei programmi attivi attuali, che ammontavano a 15, di cui 12 di Divisione I e 3 di Divisione III.

Le cifre erano inizialmente drammaticamente inferiori. William & Mary aveva annunciato l'intenzione di interrompere il proprio team dopo la stagione 2020-21, ma ha poi invertito la decisione alcuni mesi dopo.

Un altro sviluppo nel mondo della ginnastica si è verificato nell'autunno del 2021, quando il Simpson College e l'Università di Greenville hanno annunciato che avrebbero istituito programmi di ginnastica maschile. Si è trattato di un evento senza precedenti, poiché non venivano aggiunte nuove squadre da oltre 60 anni.

Il capo allenatore della Penn State, Randy Jepson, era entusiasta di questo sviluppo, dichiarando: "È stato incredibilmente eccitante. Non aggiungevamo squadre da 60 anni, quindi vedere quel tipo di slancio in termini di aggiunta di squadre è stato davvero emozionante".

Il Simpson College e l'Università di Greenville, entrambi istituti di Divisione III con circa 1.000 studenti ciascuno, non si lasciano intimidire dalle differenze di dimensioni rispetto alle scuole di Divisione I come l'Università del Michigan con 50.000 studenti. Come ha detto il capo allenatore del Simpson, Colin Payne: "Non ci preoccupiamo del fatto che il Michigan abbia una palestra migliore della nostra. Andremo lì e faremo la migliore ginnastica possibile".

La ginnastica incoraggia questo tipo di mentalità a causa della sua natura, ha spiegato Payne: "Non c'è difesa nella ginnastica, giusto? Non posso fare nulla riguardo alle routine degli altri. Tutti i nostri atleti possono solo controllare se stessi, le loro routine e ciò che faranno sulla pedana della gara".

Simpson e Greenville rappresentano un faro di speranza per il futuro dello sport, nonostante la loro breve esistenza, questi programmi più piccoli hanno già dimostrato competitività contro le squadre di Divisione I. Alla fine della stagione precedente, Greenville ha addirittura superato William & Mary e l'Army nella classifica.

Tuttavia, la fortuna da sola non garantisce la sopravvivenza di un programma. Undici programmi che avevano vinto campionati nazionali non esistono più. Vincere non garantisce la durata, ma il sostegno finanziario spesso sì. In generale, pochi sport oltre al football e alla pallacanestro generano profitti, ma l'NCAA si trova in un nuovo era grazie ai contratti di nome, immagine e similarità (NIL) e al trattamento dei atleti studenteschi come dipendenti.

La ginnastica ha una storia di dipendenza da organizzazioni private separate dalle scuole, poiché molti ginnasti iniziano a competere in club quando le scuole non offrono lo sport. Gli accordi NIL derivano da un cambiamento nella politica NCAA del 2021, che consente agli atleti studenteschi di trarre profitto dalle opportunità di sponsorizzazione.

Payne vede un potenziale in questa nuova era: "Vedo un posto con NIL in cui potrebbe esserci una qualche forma di fusione tra questo modello di impresa privata e gli sport universitari, e se siamo intelligenti e stiamo andando nella giusta direzione, che credo stiamo facendo, ci sono effettivamente un sorprendente numero di opportunità per la ginnastica, dove altri sport non hanno necessariamente quel modello specializzato e privatizzato già in atto".

Questo potenziale, combinato con l'aumento di popolarità seguito alle Olimpiadi, offre un barlume di speranza per la ginnastica maschile. Payne è ottimista: "Nel corso della mia carriera di allenatore, questo è probabilmente uno dei momenti più ottimisti per me. Abbiamo qualcosa che interessa alla gente e speriamo di poter capitalizzare su questo momento con le Olimpiadi, con il successo e qualsiasi pulsante culturale che Stephen Nedoroscik abbia manageso di spingere".

Stephen Nedoroscik, medaglia di bronzo per la squadra USA nella gara a squadre e al cavallo con maniglie, ha già avuto un impatto positivo sullo sport, anche se gli effetti potrebbero non essere immediatamente evidenti. La sua palestra di città natale ha visto un interesse senza precedenti da parte dei genitori che cercano di iscrivere i loro figli, e Nedoroscik è persino apparso al Tonight Show.

La tecnica di Nedoroscik è impressionante, ma è la sua personalità che ha catturato l'attenzione del pubblico. Dai suoi occhiali spessi alla sua meditazione ai bordi della pedana, all'amore per i cubi di Rubik, Nedoroscik è un enigma che ha affascinato molti.

Il coach del college di Nedoroscik, Randy Jepson, lo considera un esempio ideale del tipo di studente che potrebbe prosperare nella ginnastica. "Ci sono così tanti ragazzi lì fuori che magari non si adattano a una nicchia per il basket o il football o il calcio e sono un po' diversi. Guardano alla vita in modo un po' diverso", ha detto Jepson. "Sono magari più cerebrali e vogliono ancora avere quell'opportunità atletica. La ginnastica lo offre perché è così sfidante e così emozionante e semplicemente così divertente".

Gli altri allenatori intervistati da CNN condividono la prospettiva di Jepson. La ginnastica attira un certo tipo di studente e fornire programmi a tutti i livelli è essenziale per coltivare il loro interesse. "Ho visto ragazzi che avevano un potenziale reale, magari non a livello olimpico, ma avevano un potenziale per diventare buoni ginnasti che hanno abbandonato perché sono arrivati alle superiori e si sono resi conto che non ci sono molte opportunità", ha detto Payne.

Per continuare e rafforzare la squadra amata delle Olimpiadi, dovrebbero esserci vie aperte dal livello giovanile alle superiori e infine al college.

Come ha detto Payne, nel nostro campo, le Olimpiadi servono come apice, essendo essentially il livello professionistico per noi.

Molte tra le migliori ginnaste femminili passano direttamente alla carriera professionistica dopo il diploma. Al contrario, la maggior parte della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti è composta da atleti che sono attualmente studenti universitari o hanno già completato gli studi. Ciò significa che gli atleti olimpici partecipano a competizioni NCAA praticamente ogni weekend, offrendo agli spettatori l'opportunità di ammirare la loro eccellenza a livello mondiale senza dover viaggiare fino a Parigi.

Jepson ha sottolineato che il livello di ginnastica nelle competizioni NCAA di alto livello, comprese le finali di conference, è paragonabile a quello delle Olimpiadi.

Nonostante la rivalità e il desiderio di superarsi a vicenda, queste squadre riconoscono di condividere una missione comune: far crescere la popolarità del nostro sport.

Il coach della Greenville University, Zach Peters, ha dichiarato a CNN Sport: "Per la ginnastica maschile, sembra che siamo tutti in questa lotta collettiva per espandere il nostro sport, e sta procedendo splendidamente". Ha aggiunto: "È piuttosto insolito per la ginnastica maschile, e credo che molti sarebbero sorpresi dalla camaraderie tra i coach".

Incredibilmente, lo sport ha ancora un grande potenziale di crescita e, si spera, il bronzo vinto dalla squadra USA darà un ulteriore boost al suo futuro.

Secondo Jepson, "Gli atleti di alto livello mostrano le loro abilità ogni domenica, e questo è ciò che i fan possono ammirare. Hanno la possibilità di godersi lo spettacolo dei migliori atleti durante qualsiasi weekend della stagione universitaria".

L'arrivo di nuove squadre di ginnastica maschile, come il Simpson College e la Greenville University, ha riacceso l'interesse per lo sport, incoraggiando più atleti a partecipare anche se provengono da istituzioni più piccole. Il successo di queste squadre, come la Greenville che ha superato programmi già consolidati, dimostra il potenziale di crescita del

