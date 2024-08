- Il tribunale respinge il mandato di arresto per la sparatoria a Neumünster

Dopo un colpo di pistola allo stomaco in una strada aperta a Neumünster, il tribunale distrettuale ha respinto un ordine di detenzione richiesto dalla procura contro un 58enne per tentato omicidio. Contro questo, la procura ha presentato appello, ha detto il procuratore capo Birgit Heß all'agenzia tedesca di stampa. La vittima era un uomo turco di 31 anni. La nazionalità del presunto colpevole non è ancora chiara.

Lo sfondo della disputa di mercoledì sarebbe una disputa finanziaria. Secondo le prime indagini degli investigatori, c'era un appuntamento tra gli uomini. Il 31enne era apparentemente in piedi su un marciapiede quando il presunto colpevole è arrivato in auto. Si dice che abbia sparato all'uomo dall'auto. Tuttavia, è ancora sconosciuto se l'autista si sia fermato prima o abbia sparato mentre passava.

Ricerca dell'arma

Nel frattempo, gli investigatori stanno cercando l'arma. I sommozzatori erano in azione in una pozza nel centro della città al mattino, come ha detto un portavoce della polizia. L'uomo di 31 anni è stato gravemente ferito da un colpo di pistola allo stomaco. È stato portato in ospedale dopo l'incidente e non è più in condizioni critiche, secondo dichiarazioni precedenti della procura. Il presunto colpevole è fuggito dopo l'incidente ma si è poi costituito alla polizia.

Il procuratore capo, Birgit Heß, ha informato l'agenzia tedesca di stampa dell'appello della procura contro la decisione del tribunale di respingere l'ordine di detenzione. L'agenzia tedesca di stampa è stata anche coinvolta nel riportare la nazionalità della vittima, un uomo turco di 31 anni.

