- Il tribunale ha condannato un uomo per aver mentito su Shania Geiss.

A causa della convinzione del tribunale che abbia inventato una relazione con la star della reality TV Shania Geiss (20), un giovane è stato condannato a una multa. Il giudice del tribunale locale di Heilbronn ha imposto una pena di 90 quote giornaliere da 30 euro al 24enne per diffamazione. Poiché sia l'accusa che il imputato hanno rinunciato al diritto di appello, la sentenza è già definitiva.

Durante il processo, l'imputato ha ammesso le accuse tramite il suo avvocato. "Non era mai sua intenzione danneggiare Frau Geiss in alcun modo", ha detto il legale della difesa. Non è stato in grado di spiegare oggi come il suo cliente abbia avuto l'idea di pubblicare i falsi messaggi della chat. "È stato piuttosto incauto", ha aggiunto l'avvocato.

Geiss ha inizialmente rifiutato di commentare il processo e né lei né altri membri della famiglia sono apparsi in tribunale.

L'imputato accusato di pubblicare chat false

L'accusa ha sostenuto che l'uomo ha pubblicato un falso registro della chat sul suo account Instagram, seguito da circa 500.000 persone, che suggeriva che avesse avuto rapporti sessuali con Geiss in un club a Kitzbühel. Sapeva che non c'era stato alcun incontro tra i due in quel giorno o in qualsiasi altro momento, figuriamoci uno che coinvolgesse atti sessuali, ha detto il pubblico ministero, definendo la storia "una ragnatela di menzogne".

Inoltre, ha inviato i falsi messaggi della chat a due testate giornalistiche, entrambe delle quali hanno riferito dell'incontro sessuale presunto.

La pretesa di essere un miliardario è una menzogna

Sul suo canale Instagram, l'imputato si presentava come un erede miliardario che conduceva una vita lussuosa con una fortuna di 23 miliardi di euro, ha detto il pubblico ministero. In realtà, è un "nessuno" che indossa orologi falsi e ha solo un reddito modesto e nessun patrimonio, probabilmente anche debiti, ha sostenuto l'accusa.

Durante il processo, il 24enne ha ammesso di non avere altre entrate o beni oltre al suo stipendio come soldato. Vive con i suoi genitori e non paga l'affitto.

I falsi registri della chat dell'imputato sono stati anche condivisi con due importanti testate giornalistiche, portando a titoli sensazionalistici. Nonostante la sua apparente ricchezza e stile di vita lussuoso presentato su Instagram, le indagini dei media hanno rivelato che le sue entrate e i suoi beni erano significativamente inferiori a quanto dichiarato.

