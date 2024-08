- Il tribunale di Berlino verrà a conoscenza di un provvedimento cautelare contro Boateng

Nel contenzioso riguardante le dichiarazioni fatte dall'ex calciatore della nazionale Jérôme Boateng sulla sua ex-partner Kasia Lenhardt, il Tribunale di Appello di Berlino sta cercando di raggiungere un accordo amichevole. Il giudice presidente, Oliver Elzer, ha proposto questo durante l'udienza orale nel processo d'appello. initially, i legali hanno risposto con cautela, dicendo che avrebbero consultato i loro clienti. Se non si raggiunge un accordo nelle prossime settimane, il tribunale emetterà una sentenza.

Il tribunale sta esaminando, in seconda istanza, un'ordinanza di cessazione delle attività presentata dalla madre del modello, che è morta a febbraio 2021. Il tribunale regionale di Berlino aveva precedentemente proibito a Boateng di fare determinate dichiarazioni a novembre 2022. Tuttavia, la causa della madre riguarda cinque dichiarazioni aggiuntive. "Voleva impedire la diffusione di falsità sulla sua figlia defunta", ha spiegato l'avvocato Markus Hennig.

L'avvocato di Boateng ha dichiarato che il calciatore non ripeterà le sue dichiarazioni. Nell'intervista, Boateng aveva parlato di discussioni all'interno della loro relazione. Le sue dichiarazioni avevano distorto l'immagine della figlia della querelante, si è sostenuto. L'avvocato di Boateng ha ribadito in tribunale che il calciatore si pentiva dell'intervista e non aveva intenzione di ripetere le sue dichiarazioni. Ha anche dichiarato che erano generalmente aperti a un accordo.

Lenhardt era finalista di "Germany's Next Topmodel" nel 2012 e era l'ultima legata a Boateng. La coppia si era separata poco prima che l'intervista di Boateng fosse pubblicata. Il 9 febbraio 2021, la sua famiglia ha annunciato attraverso un avvocato che Kasia Lenhardt era morta. La polizia di Berlino ha confermato in quel momento che era stato trovato un corpo senza vita, senza segni di violenza.

