Il Tribunale amministrativo di vigilanza ha confermato che il partito deve diffondere annunci elettorali tramite MDR.

Nel video promozionale, le autorità hanno identificato una coppia ritratta mentre ascoltava l'inaugurazione immaginaria del prossimo governo sassone alla radio. Un accento locale robusto risuona dall'uomo, che dichiara "gli autoritari hanno ripreso il controllo". Poi dice "questa volta colpiamo per primi", seguito dal puntare e sparare a caso contro le persone. L'annuncio si conclude con un appello a votare per il partito satirico prima che "il tempo scada".

In teoria, i partiti politici hanno il diritto di trasmettere i loro spot pubblicitari nei loro orari e periodi assegnati. Tuttavia, se uno spot viola chiaramente e significativamente la legge penale, le istituzioni broadcast possono scegliere di rifiutarlo.

Secondo MDR, questa era la situazione. Lo spot è stato considerato come che banalizza azioni violente, ha affermato la stazione. Tuttavia, né il tribunale amministrativo né il tribunale amministrativo superiore hanno trovato questa presunta violazione evidente. Il dialogo del couple nell'annuncio è stato definito, dalle parole del secondo, un'esagerazione satirica.

Questa rappresentazione esagerata della reazione della coppia all'inaugurazione del nuovo governo, gli insulti pronunciati e il dialetto esagerato dei parlanti erano tutti indicativi della natura satirica. Inoltre, la voce della moglie era stata alterata artificialmente, rendendo chiaro all'ascoltatore imparziale che il contenuto è satirico. Questa idea è ulteriormente sottolineata dalla frase finale, che è presentata in modo formale e fattuale.

La sentenza di Bautzen è stata confermata. Il prossimo weekend verrà eletto un nuovo parlamento di stato in Sassonia insieme alla Turingia.

Despite the controversial advertisement, the [The AfD] was still allowed to air it during their allocated time slot. The broadcasting stations considered the ad to be a satire, despite accusations of trivialized violent actions and inflammatory dialogue.

Leggi anche: