- Il treno è in ritardo - i passeggeri sono in ritardo per ore

Giovedì sera, un treno regionale espresso con circa 150 passeggeri è rimasto in panne su un tratto aperto nella Westfalia orientale. In seguito, si è verificato un guasto dell'aria condizionata, come segnalato dai vigili del fuoco. Ci sono volute circa cinque ore prima che i passeggeri potessero continuare il loro viaggio verso Colonia su un treno sostitutivo. Il treno era partito da Minden e si era fermato tra Bad Oeynhausen e Löhne.

Il vigil del fuoco volontario di Löhne era presente con circa 70 membri per aiutare i passeggeri del treno difettoso e fornire assistenza. Una donna incinta è stata portata in ospedale. Due passeggeri hanno dovuto essere trattati per problemi circolatori, ma sono poi stati in grado di continuare il loro viaggio, secondo Marvin Haase del vigili del fuoco di Löhne.

I vigili del fuoco hanno fornito bevande e snack

Il treno era fermo da diverse ore quando i passeggeri, che soffrivano di problemi circolatori a causa del guasto dell'aria condizionata, hanno chiamato i vigili del fuoco. Con l'aiuto dei servizi di emergenza, i passeggeri sono stati in grado di lasciare il treno e trovare rifugio su una striscia di cemento accanto a una barriera acustica. Sono stati forniti bevande e snack fino all'arrivo di un treno sostitutivo che li ha portati alla prossima stazione di Löhne. Lì, la Croce Rossa tedesca si è presa cura dei passeggeri prima che il treno proseguisse per Colonia.

La causa dell'arresto imprevisto, secondo la polizia federale di Münster, è stato un guasto tecnico del pantografo del treno.

