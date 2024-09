Il treno di fiaba restaurato del re Luigi II viene svelato per il piacere degli spettatori.

Re Luigi II di Baviera, famoso per i suoi iconici castelli, aveva anche una passione per i viaggi lussuosi. Negli anni '60 dell'Ottocento, ordinò un restauro del treno reale bavarese, questa volta imitando lo stile barocco francese. I resti del lussuoso salone e delle carrozze terrazza sono ancora intatti e possono essere ammirati al Museo DB di Norimberga. Attualmente, gli esperti lavorano diligentemente per mantenere e restaurare questi preziosi reperti, esposti durante il restauro.

Recenti restauri hanno visto i restauratori rimuovere delicatamente strati di sporcizia dagli intricati ornamenti d'oro sulle carrozze, utilizzando detergenti schiumogeni specializzati. L'imbottitura danneggiata, dalle sedie fino ai sedili del bagno, è stata rinforzata per prevenire ulteriori deterioramenti dovuti a buchi delle tarme o punti consumati. Gli esperti stanno ora utilizzando pennelli delicati per ritoccare eventuali difetti sui mobili e sull'esterno del treno, con l'obiettivo di preservare il fascino originale mentre si affrontano i necessari riparazioni.

Secondo Julia Richter, l'esperta di restauro del Museo DB, l'attenzione è rivolta alla conservazione della sostanza mentre si minimizzano eventuali interventi. Il risultato finale dovrebbe mantenere un aspetto antico, che rifletta il valore storico delle carrozze. Il completamento del progetto è previsto per i prossimi giorni.

"Un Palazzo Sognante su Rotelle"

La carrozza salone di Luigi II portava il soprannome di "Versailles su Rotelle", secondo l'esperto del museo Stefan Ebenfeld. Il treno reale era un affare palaziale, composto da otto carrozze dipinte di blu bavarese, quattro delle quali servivano per l'entourage reale, il personale, la cucina e i bagagli.

Nel creare la carrozza salone, Luigi II si è ispirato al suo venerato omologo, il re Luigi XIV di Francia, chiarisce Ebenfeld. Tuttavia, è importante notare che i riferimenti stilistici erano già superati a quel tempo. La predilezione di Luigi II per ritirarsi in fantasie romantiche gli aveva valso il sinistro titolo di "Re Pazzo".

Le carrozze salone e terrazza sono state trasferite al museo di Norimberga dopo l'abolizione della monarchia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba devastò l'edificio del museo, racconta Richter. Dopo il bombardamento, i saccheggiatori razziarono quadri, mobili e ciò che sembrava essere oggetti di valore dalla carrozza salone. Negli anni '50, gli interni sono stati meticolosamente restaurati utilizzando disegni e bozzetti storici, condivide l'esperto. Purtroppo, i reperti autentici sono andati perduti in seguito a ciò.

Il treno reale bavarese, meraviglia degli anni '60 dell'Ottocento, è stato progettato con un'influenza barocca francese, riflettendo l'ammirazione di Re Luigi II per l'opulenza. I visitatori possono ancora apprezzare il fascino originale delle carrozze salone e terrazza nel Museo DB di Norimberga, situato nel cuore della Baviera.

