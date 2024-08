- Il treno della metropolitana si scontra di fronte a un carrello della spesa.

Un treno sulla linea S9 a Gelsenkirchen è entrato in collisione con un carrello della spesa. Per fortuna, non ci sono stati feriti, come riferito dalle autorità nazionali. Il servizio ferroviario non è stato influenzato dall'incidente. L'incidente è avvenuto intorno alle 23:00 di un venerdì, mentre il treno si stava muovendo tra le stazioni di Gelsenkirchen-Buer e Westerholt. Anche con i freni di emergenza attivati, il conducente non è riuscito a evitare l'ostacolo.

Il conducente e un membro dell'equipaggio del treno hanno raccolto i pezzi del carrello danneggiato, hanno completato il viaggio e alla fine hanno parcheggiato il treno a Recklinghausen's sidetrack. La polizia federale ha avviato un'indagine su un possibile ostacolo ai servizi ferroviari. Stanno attualmente raccogliendo testimonianze dei testimoni.

Il conducente ha menzionato di aver visto un carrello della spesa abbandonato sui binari prima dello scontro, ma era troppo tardi per prevenire la collisione. Despite l'incidente, alcuni passeggeri hanno deciso di continuare il loro viaggio sulla metropolitana, utilizzando un treno alternativo.

