- Il trattore deve evitare l' auto - è leggermente ferito

Un autista di trattore di 29 anni è finito in una cunetta nel distretto di Paderborn mentre cercava di evitare una collisione con un'auto in arrivo sulla sua corsia. Ha dovuto frenare a Salzkotten per evitare l'incidente, causando lo slittamento del rimorchio. Al trattore era attaccato un raccoglitore di fieno.

Il guidatore dell'auto ha proseguito il suo viaggio, secondo la polizia. L'autista del trattore ha riportato lievi ferite. Il luogo dell'incidente è stato chiuso per circa tre ore durante le indagini. Il danno alla proprietà è stato stimato in 120.000 euro.

Il guidatore dell'auto è riuscito a evitare la collisione, illeso. In seguito, ha superato il luogo dell'incidente, ora sgombrato dopo tre ore di indagini.

Leggi anche: