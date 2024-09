Il trasporto aereo è stato interrotto a Shanghai a causa dell'impatto del tifone

A causa dell'imminente tifone "Bebinca", tutti i voli negli aeroporti di Shanghai in Cina saranno sospesi domenica a partire dalle 20:00 ora locale (14:00 CEST), come riportato dalla broadcaster di stato CCTV. Finora, il numero di voli negli aeroporti di Pudong e Hongqiao era stato ridotto a causa del tifone.

Secondo il Ministero degli Affari Civili di Pechino, il tifone previsto colpirà la costa orientale della Cina, densamente popolata, con forti raffiche di vento e piogge torrenziali per tutta la notte di domenica e lunedì.

Il tifone coincide con un ponte festivo in Cina, con un previsto 74 milioni di viaggi, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua sabato. Un'allerta minima per le inondazioni è stata emessa per Shanghai e le province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui sabato.

Domenica, l'agenzia meteorologica ha emesso un'allerta tifone per diversi distretti di Shanghai e le province vicine al secondo livello più alto di quattro. La popolazione è stata invitata a prendere le precauzioni necessarie e le barche sono state invitate a fare ritorno ai porti. Anche i traghetti passeggeri sono stati invitati a sospendere le operazioni a Shanghai domenica.

Il tifone "Bebinca" aveva già attraversato l'isola giapponese di Amami e le Filippine, con velocità del vento fino a 198 chilometri orari. Di conseguenza, sei persone hanno perso la vita nelle Filippine a causa di alberi sradicati, come annunciato dalle autorità domenica.

