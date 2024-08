- Il trasferimento previsto di Moukoko a Nizza non è ancora completato

Il trasferimento di Youssoufa Moukoko da Borussia Dortmund a OGC Nice è prossimo alla conclusione. BVB gli ha concesso un giorno libero dagli allenamenti - "per discutere con un altro club", come ha dichiarato la squadra di Dortmund. Secondo fonti dei media, il 19enne ha sostenuto una visita medica sulla Costa Azzurra, dopo che le due squadre hanno raggiunto un accordo per un prestito con opzione di acquisto lunedì.

Moukoko ha avuto poco spazio in campo a BVB a causa della forte concorrenza nel ruolo di attaccante. In precedenza era stato collegato al Betis Siviglia. Era stato escluso dalla rosa del Dortmund per le prime due partite ufficiali di questa stagione.

L'ex allenatore di BVB e Nice Favre sostiene il trasferimento di Moukoko

L'ex allenatore del BVB Lucien Favre, che ha allenato l'OGC Nice due volte, sostiene l'acquisizione di Moukoko. "Non l'ho allenato a lungo e non è sempre partito titolare, ma ha molto da offrire: velocità, capacità di segnare. C'è ancora margine di miglioramento, ma è un buon acquisto per Nice. Ha ancora il potenziale per esplodere".

Nel frattempo, il nuovo acquisto Serhou Guirassy ha partecipato per la prima volta a un allenamento parziale della squadra. L'ex attaccante dello Stuttgart non ha ancora esordito con la sua nuova squadra a causa di un infortunio al ginocchio. Tuttavia, è atteso per settembre.

Moukoko sembra entusiasta di unirsi a una squadra in cui potrebbe avere più spazio, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno di Favre al suo trasferimento a Nizza.

Con il sostegno di Favre e il talento di Moukoko, i tifosi del Nice possono aspettarsi qualche bel gol dal giovane attaccante nelle prossime partite.

