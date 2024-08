- Il trasferimento di tarda ora di Gosen porta alla frustrazione dell'Unione di Berlino.

A volte, il mondo del calcio può essere spietato. Soprattutto negli ultimi momenti della finestra di trasferimento, quando gli atleti cambiano squadra all'ultimo minuto, la tensione è alle stelle. A volte, questi passaggi falliscono a causa di problemi minori, errori o un improvviso ripensamento. Tuttavia, non è stato questo il caso di Robin Gosens, che è stato inviato da 1. FC Union Berlin ad AC Firenze proprio prima della scadenza della finestra di trasferimento. Questo inatteso spostamento ha colto di sorpresa Gosens.

In effetti, per tutta la giornata si pensava che Gosens sarebbe rimasto a Berlino. La squadra aveva pranzato insieme prima di una partita serale contro il FC St. Pauli, e l'allenatore Bo Svensson si aspettava che Gosens giocasse. Ma, inaspettatamente...

Tutti presumevano: Robin Gosens avrebbe giocato quella sera

In seguito, quando Svensson ha riunito la squadra per la partita, Gosens stava sostenendo un'ultima visita medica. L'ha superata, ma a quel punto era già evidente che il calciatore più pagato e il miglior marcatore della stagione precedente se n'era già andato, almeno temporaneamente. "È stata una giornata veramente bizzarra", ha concluso Svensson.

La squadra era perplessa. Dopo la loro vittoria per 1-0 contro i nuovi arrivati del FC St. Pauli, il capitano Rani Khedira ha parlato. "Devo essere onesto: è un disastro", ha dichiarato Khedira, capitano del 1. FC Union Berlin, su DAZN. "Quei signori dovrebbero anche considerare che non siamo solo calciatori, ma anche esseri umani". Era stato precedentemente chiesto alla squadra sulla loro reazione alla partenza improvvisa di Gosens.

Gosens stesso sembrava emotivo, come ha spiegato Khedira. "Durante il pranzo era chiaro che sarebbe rimasto con noi, che avrebbe giocato. E poi due ore dopo, dopo il suo riposino, abbiamo saputo che sarebbe successo così", ha descritto Khedira il repentino ribaltamento del venerdì. "Quando devi affrontare questo tipo di cose nel giorno della partita, lo trovo strano".

Gosens voleva tornare in Italia

È importante notare che Gosens aveva fatto pressioni per il trasferimento. Tuttavia, è stato confermato solo all'ultimo minuto, il che ovviamente non era stato previsto in anticipo. È stato un momento stressante per tutti quelli coinvolti.

Secondo il direttore generale dell'Unione Horst Heldt, Gosens si è trasferito in Toscana per motivi personali. "Ci aveva sempre detto che sarebbe passato se si fosse presentata l'opportunità", ha detto Heldt, riconoscendo che diverse squadre erano interessate a Gosens, che aveva già brillato ad Atalanta Bergamo e Inter Milan. "E non ha senso tenere un calciatore che non è completamente impegnato". Tipicamente, l'Unione non rivela i dettagli specifici di alcun accordo di trasferimento.

Anche se il trasferimento ha colto tutti di sorpresa nell'ultimo giorno della finestra di trasferimento, l'Unione era preparata. Avevano già firmato Tom Rothe dal Borussia Dortmund II per sostituire Gosens. Il 19enne ha esordito con l'Unione e ha subito assunto il ruolo di Gosens. "Ha avuto un primo tempo difficile", ha detto Svensson della prima partita di Rothe con l'Unione. "È riuscito a calmarsi nella seconda metà e siamo felici di lavorare con lui".

Gosens ora cerca un rilancio della sua carriera in Italia. Con Firenze, che si è qualificato per la fase a gruppi della Conference League il giorno precedente, le lacrime potrebbero presto asciugarsi.

Materiale della fonte DPA

A causa del trasferimento improvviso, l'allenatore Svensson ha dovuto apportare degli aggiustamenti all'ultimo minuto, dicendo: "Non lo zucchererò, era una situazione difficile". Di fronte ai media dopo la partita, Khedira si è lamentato: "Non mi trattengo, è veramente un peccato per la squadra".

