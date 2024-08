- Il trasferimento di obbligazioni finanziarie obsolete avviene esclusivamente attraverso modifiche costituzionali

Il trasferimento dei debiti storici dei governi locali all'amministrazione federale non è realizzabile senza modifiche alla Legge Fondamentale, come suggerito da un rapporto del Servizio di ricerca parlamentare per la fazione FDP, inizialmente riportato dal "Rheinische Post". Poiché la riduzione dei carichi finanziari locali è attualmente un compito degli stati, il governo federale avrebbe bisogno di un'autorizzazione specifica per assumersi la responsabilità del debito, afferma il rapporto. Ciò rende improbabile una soluzione al problema del debito entro questa legislatura.

Originariamente, SPD, Verdi e FDP avevano concordato nell'accordo di coalizione del 2021 di aiutare i comuni a far fronte al loro problema del debito nell'ambito della gestione finanziaria intergovernativa. Molte città e comuni, in particolare nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nel Saarland e nella Renania-Palatinato, hanno tali ampie riserve di liquidità che gli investimenti essenziali nelle scuole, nell'infrastruttura, nelle piscine, nei teatri e in altri settori sono a rischio.

In base a una proposta del Ministero federale delle Finanze, il governo federale e gli stati dovrebbero assumersi ciascuno metà delle riserve di liquidità eccessive dei comuni e contemporaneamente costringere i comuni a evitare spese eccessive.

Tuttavia, il rapporto suggerisce che la Legge Fondamentale dovrebbe essere modificata per entrambe le opzioni e non è chiaro se l'assunzione federale dei debiti locali cadrebbe sotto la soglia del debito. In tale scenario, sarebbe necessaria un'eccezione esplicita.

Attualmente, l'Unione e diversi stati si oppongono alla riforma, principalmente perché credono che solo i comuni indebitati trarrebbero beneficio da essa. Ciò sarebbe ingiusto e dannoso per gli stati che mantengono i loro comuni in modo adeguato o minimizzano il loro debito senza aiuti esterni, sostiene ad esempio la Baviera.

"La CDU deve agire sia a livello statale che federale. Altrimenti, non si farà nulla", ha insistito il presidente del Comitato di bilancio del Bundestag e il vice presidente della FDP della Renania Settentrionale-Vestfalia, Frank Schäffler. Recentemente, l'SPD ha anche esortato l'Unione a cedere su questo punto.

