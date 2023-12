Il trasferimento di Jack Grealish, costato 138 milioni di dollari, dimostra che per l'élite della Premier League inglese è un affare come al solito

La chiusura del negozio per i maggiori club del continente è nata in parte dal desiderio di guadagnare una fetta più grande della gigantesca torta del calcio e di creare un reddito più stabile in tempi così incerti.

Come ogni attività commerciale, l'anno scorso i club sono stati colpiti dalla pandemia e le partite sono state costrette a rimanere a porte chiuse. Le squadre sono state private degli introiti delle partite, e più grandi erano i club in termini di dimensioni dello stadio, maggiore era il colpo finanziario.

Non che ve ne siate accorti nelle ultime settimane, mentre i club si preparano alla nuova stagione di Premier League.

Con in testa l'affare da 138 milioni di dollari del Manchester City per il playmaker inglese Jack Grealish, la Premier League ha visto pagare cifre da capogiro per alcuni dei migliori giocatori del pianeta in vista dell'esordio di venerdì, quando il neopromosso Brentford ospiterà l'Arsenal.

Nel frattempo, il Chelsea avrebbe pagato oltre 130 milioni di dollari per l'ex attaccante Romelu Lukaku e il Manchester United ha già sborsato 100 milioni di dollari per Jadon Sancho.

L'Arsenal e il Liverpool hanno rinforzato le loro difese con accordi da 69 e 48 milioni di dollari rispettivamente per i difensori centrali Ben White e Ibrahima Konaté. Il Tottenham ha inoltre investito 65 milioni di dollari per acquistare Cristian Romero dall'Atalanta.

Nonostante il colpo finanziario di Covid-19, l'esperto di finanza calcistica Kieran Maguire non è sorpreso dalla quantità di denaro che viene spesa attualmente, ma ha notato una nuova tendenza, finanziata in parte dai mega accordi televisivi per chi si trova in cima alla scala del calcio.

"Credo che abbiamo assistito a una concentrazione della spesa su giocatori di valore molto, molto elevato, mentre forse in circostanze normali si sarebbe migliorata la qualità della squadra", ha dichiarato Maguire alla CNN Sport.

"Quindi vediamo che i valori individuali sono molto alti, ma la quantità di acquisti è effettivamente diminuita".

Il Manchester City guarda a una grande finestra di trasferimenti

Per quanto riguarda l'ingaggio di Grealish da parte del City - l'ex capitano dell'Aston Villa è ora il giocatore più costoso nella storia della Premier League - Maguire è solo sorpreso che ci sia voluto così tanto tempo prima che un club superasse il precedente record del campionato.

"Tutti gli altri trasferimenti che hanno superato quel valore sono stati effettuati in Spagna e in Francia, quindi in un certo senso, visto che la Premier League è il campionato più ricco del mondo, è sorprendente che la Premier League ci abbia messo così tanto", ha aggiunto Maguire.

"Inoltre, se diamo un'occhiata ai trasferimenti che ha superato, l'ultimo è stato Paul Pogba al Manchester United nel 2016. Quindi ci sono voluti cinque anni perché il Manchester City battesse il record di trasferimenti".

Il City ha anche confermato il suo interesse per l'attaccante del Tottenham Harry Kane, che potrebbe far saltare il record di trasferimento di Grealish, con un trasferimento potenzialmente del valore di oltre 200 milioni di dollari.

Tra gli altri regolamenti, le norme del campionato vietano ai club inglesi di registrare una "perdita aggregata superiore a 105 milioni di sterline per tre stagioni consecutive", con l'idea di impedire ai club di registrare grosse perdite attraverso le spese per i giocatori.

Molti si sono chiesti come il City, che è finanziato dai proprietari di Abu Dhabi, possa ingaggiare Grealish e potenzialmente Kane e continuare a rispettare le linee guida del fair play finanziario (FFP), ma Maguire spiega come il club riesca a far quadrare i conti.

Secondo Maguire, un club come il City, che ha vinto la Premier League, avrebbe guadagnato circa 110 milioni di dollari solo dai proventi televisivi dopo aver raggiunto la finale di Champions League la scorsa stagione e gli sponsor potrebbero aver pagato bonus extra come risultato del relativo successo della squadra.

Ma ci sono anche altri modi in cui grandi somme di trasferimento possono rientrare nei regolamenti, con il costo iniziale distribuito sui contratti dei giocatori.

"Grealish ha firmato un contratto di sei anni. Se Kane fa lo stesso, abbiamo una cifra [stimata] di 350 milioni di dollari distribuita su sei anni. Quindi meno di 60 milioni di dollari all'anno", ha detto Maguire.

"Allo stesso tempo, il Manchester City ha venduto dei giocatori. Quando si vende un giocatore, si prende tutto il profitto in un anno invece di distribuirlo in un periodo.

"Quindi il Manchester City ha effettivamente venduto dei giocatori, che copriranno la maggior parte dei 60 milioni di dollari derivanti dall'acquisto di Grealish e potenzialmente anche di Kane".

Parlando della ripresa del club dopo la pandemia, il City ha dichiarato: "Il risultato di questi fattori straordinari della pandemia è una perdita netta dichiarata di 126 milioni di sterline (148 milioni di dollari) per la stagione 2019-20".

"Tuttavia, il club prevede di tornare immediatamente alla redditività nel 2020-21, come risultato di una stagione meno impattata dalla COVID e di ricavi 2019-20 differiti. Le probabili perdite normalizzate per ciascuna delle stagioni 2019-20 e 2020-21 saranno quindi inferiori a 60 milioni di sterline (70 milioni di dollari) all'anno".

L'impossibile è diventato ancora più difficile

Maguire sostiene che con le attuali linee guida del FFP, i "grandi club" del calcio inglese continueranno ad allontanarsi dal resto del campionato, a meno che il FFP non venga ripensato.

"Per un club arrivare a sfidare l'élite esistente, storicamente è stato estremamente difficile", ha detto.

La gente indicherà il Leicester City che ha vinto la Premier League nel 2016 come prova [...] ma subito dopo che il Leicester City ha vinto la Premier League, quei grandi club hanno costretto la Premier League a cambiare le regole in termini di distribuzione del denaro televisivo per concentrarne una parte maggiore nelle mani dell'élite".

"Quindi quello che era quasi impossibile è diventato ancora più difficile a seguito di questi cambiamenti nelle regole".

Una delle squadre che sta cercando di farsi un nome in questa stagione è il Leeds United.

L'anno scorso il club ha vissuto la sua prima stagione di ritorno nella massima serie dal 2004, ma è ancora molto lontano dalla sua gloria passata.

Il Leeds è stato per decenni una delle squadre più dominanti del calcio inglese, ma questo prima che i grandi capitali arrivassero in Premier League.

L'attuale proprietario Andrea Radrizzani afferma che colmare il divario con l'élite moderna del campionato non è un'impresa facile, ma spera che l'imprevedibilità del calcio possa avvantaggiare una squadra come la sua, che sta cercando di tornare ai vertici.

"C'è una diversa dimensione dei ricavi tra i club e un diverso livello di opportunità finanziarie tra i club", ha detto Radrizzani a CNN Sport in vista della nuova stagione.

"Giochiamo nello stesso campionato e cerchiamo di dimostrare che il calcio è uno sport che può sempre riservare sorprese. Quindi dobbiamo ricordare quello che ha fatto il Leicester qualche anno fa".

Quindi, con l'alba di una nuova stagione alle porte e la campagna dell'anno scorso, penalizzata dalla pandemia, un po' un ricordo lontano, sembra che i club e i tifosi siano entusiasti di recuperare il tempo perduto.

Il denaro sarà anche il re ma, come abbiamo visto più volte, il calcio ha un modo meraviglioso di sconvolgere le previsioni.

