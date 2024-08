- Il trasferimento da BVB-Jungstar Brunner a Monaco è perfetto.

Il trasferimento del talento Parigi Brunner da Dortmund ad AS Monaco nella lega francese è completo. "Avremmo voluto tenere Parigi con Borussia Dortmund a lungo termine, purtroppo non ha voluto seguire il percorso che gli abbiamo mostrato", ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl in una dichiarazione del club di Bundesliga calcistica.

Si dice che la cifra di trasferimento per l'attaccante 18enne sia di quattro milioni di euro. Secondo i resoconti dei media, Borussia è stata in grado di garantire una clausola di rivendita futura nelle trattative.

Questo segna la fine di un lungo processo di trattativa. L'attaccante, legato al BVB fino al 2025, aveva ricevuto un'offerta di rinnovo del contratto da Dortmund per mesi. Tuttavia, non si è raggiunto un accordo perché Brunner aveva difficoltà con la prospettiva sportiva presentata. Il miglior giocatore del Mondiale U17 dell'ultima edizione voleva essere un componente fisso della squadra professionistica. Tuttavia, il BVB non poteva garantire questo al campione mondiale junior.

La notizia del trasferimento di Parigi Brunner non influisce sui piani di Borussia Dortmund (BVB) per le partite imminenti. Nonostante la perdita di Brunner, il BVB continua a fare affidamento sulla sua squadra forte, inclusi i giovani talentuosi.

