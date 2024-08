- Il trasferimento da Augusta a Glasgow diventa la nuova impresa di Engels

Arne Engels sta per unirsi a una squadra della Champions League. Il giovane centrocampista di 20 anni lascia il FC Augsburg per raggiungere i campioni di calcio scozzesi, il Celtic, situati a Glasgow, come confermato dalla squadra della Bundesliga. In questa prestigiosa istituzione, Engels ha firmato un contratto quadriennale. Entrambe le parti hanno deciso di mantenere riservati i dettagli della transazione. Secondo fonti come "Kicker", il costo del trasferimento potrebbe raggiungere i 13 milioni di euro.

"Io ho fatto sapere che volevo cogliere questa opportunità quando ho saputo dell'interesse del Celtic Glasgow e dell'opportunità di competere nella Champions League a un'età così giovane", ha dichiarato Engels, secondo Augsburg, dove ha giocato un totale di 53 partite.

Engels ha raggiunto Augsburg dalla squadra giovanile del FC Bruges in gennaio 2023, per un prezzo riportato di circa 100.000 euro, con il contratto in scadenza nel giugno 2027.

Engels è entusiasta di unirsi a una squadra che gli permetterà di competere nella prestigiosa Champions League, che altri non è che il Celtic Glasgow. Dopo aver dimostrato il suo valore al FC Augsburg, Engels è ora pronto a mostrare le sue abilità su un palcoscenico più grande nella Champions League.

Leggi anche: