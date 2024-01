Il transumanesimo: Incontro con i cyborg e i biohacker che ridefiniscono la bellezza

Oggi possiamo modificare il nostro corpo in modi inimmaginabili, sia che si tratti di impiantare microchip, montare protesi avanzate o addirittura progettare sensi completamente nuovi.

I cosiddetti transumanisti - persone che cercano di migliorare la propria biologia potenziando il proprio corpo con la tecnologia - credono che la nostra condizione naturale inibisca la nostra esperienza del mondo e che possiamo trascendere le nostre attuali capacità attraverso la scienza.

Le idee "tecnoprogressive" per alcuni sono controverse per altri. Ma per il fotografo David Vintiner sono qualcosa di completamente diverso: belle.

"La bellezza è nei prodotti ingegnerizzati", ha dichiarato Vintiner, che ha trascorso anni a fotografare cyborg e modificatori del corpo reali per il suo libro di prossima pubblicazione, "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism".

Realizzato in collaborazione con il direttore artistico e critico Gem Fletcher, il libro presenta una varietà di persone che si identificano, in qualche misura, come "transumani", tra cui un uomo con orecchie bioniche che percepiscono i cambiamenti di pressione atmosferica, una donna che può "sentire" i terremoti che avvengono in tutto il mondo e tecnici che hanno sviluppato organi fatti in laboratorio.

Fletcher è stato introdotto per la prima volta alla sottocultura transumanista attraverso il London Futurist Group, un'organizzazione che esplora come la tecnologia possa contrastare le crisi future. Dopo aver incontrato alcuni dei suoi membri, il direttore artistico londinese si è rivolto a Vintiner con l'idea di fotografarli in una serie di ritratti.

"Il primo servizio è stato realizzato con Andrew Vladimirov, un 'brain hacker' fai-da-te", ha ricordato Vintiner in un'intervista telefonica. "Ogni volta che fotografavamo qualcuno di nuovo, chiedevamo referenze e presentazioni ad altre persone chiave all'interno del movimento".

Anche se il fotografo ha ammesso che le affermazioni dei transumanisti possono sembrare stravaganti all'inizio, ha presto visto il fascino del potenziamento tecnologico. "Se ne avesse la possibilità, come progetterebbe il suo corpo e cosa vorrebbe che dicesse di lei?", ha chiesto.

Ridefinire l'esperienza umana

Uno dei soggetti di Vintiner, James Young, si è rivolto alla bionica dopo aver perso un braccio e una gamba in un incidente nel 2012. Young si è sempre interessato alle biotecnologie ed era particolarmente attratto dall'estetica della fantascienza. Visualizzare il modo in cui il suo corpo avrebbe potuto essere "ricostruito", o addirittura svolgere compiti potenziati con l'aiuto della tecnologia più recente, è diventato parte del suo processo di recupero.

Ma secondo il ventinovenne, le opzioni presentate dai medici erano tutt'altro che entusiasmanti: arti bionici in acciaio standard con guaine in silicone color carne.

"Vedere ciò che era disponibile è stata la parte più sconvolgente", ha detto Young in un'intervista video.

Ciò che il corpo umano può costituire, in termini di strumenti e tecnologia, è una cosa così sfocata: se si pensa al braccio, è solo un'apparecchiatura sensoriale".

"Se ci fosse qualcuno che si farebbe tagliare un braccio e una gamba, sarei io, perché sono entusiasta della tecnologia e di quello che può fare".

Il colosso giapponese dei videogiochi Konami ha collaborato con la scultrice di protesi Sophie de Oliveira Barata per progettare un set di arti bionici per Young. Il risultato è stato un braccio e una gamba realizzati in fibra di carbonio grigia, un'estetica in parte ispirata a "Metal Gear Solid" di Konami, uno dei videogiochi preferiti dall'allora 22enne.

Oltre alle funzioni previste, il braccio robotico di Young è dotato di una porta USB, di uno schermo che visualizza il suo feed Twitter e di un dock retrattile che contiene un drone telecomandato. Gli arti sono controllati da sensori che convertono gli impulsi nervosi provenienti dalla colonna vertebrale di Young in movimenti fisici.

"Le protesi avanzate hanno permesso a James di cambiare la percezione che le persone hanno della (sua) disabilità", ha detto Vintiner di Young, aggiungendo: "Quando si mostrano le fotografie per la prima volta, le persone rimangono scioccate e sconcertate dalle idee contenute. Ma se si analizzano le idee, si rendono conto che sono molto pragmatiche".

Young afferma che ci sono voluti diversi anni prima che le persone apprezzassero non solo le funzioni degli arti bionici avanzati, ma anche la loro estetica. "Gli arti bionici ed elettronici erano considerati spaventosi solo per il loro aspetto", ha detto. "Coincidevano con l'idea che 'la disabilità non è sexy'".

Inoltre, riteneva che ci fosse uno stigma nei confronti della bionica, perché spesso ai pazienti venivano date delle guaine color carne per nascondere gli arti artificiali.

"Visivamente, pensiamo che questo sia il confine del corpo umano", ha detto Young, riferendosi al suo braccio biologico rimasto. "Le opportunità per i transumanisti si aprono perché un braccio bionico non può sentire il dolore, o può essere sostituito istantaneamente se si hanno i soldi. Ha diverse capacità di resistere al calore e di non scottarsi".

Mentre Vintiner continuava a scattare i ritratti, ha sentito che molti dei suoi preconcetti venivano messi in discussione. Il processo ha anche sollevato una domanda profonda: Se la tecnologia può cambiare ciò che significa essere umani, può anche cambiare ciò che significa essere belli?

"La maggior parte del mio lavoro (originale) è incentrato sulle persone: il loro comportamento, il loro carattere, le loro stranezze e le loro storie", ha detto. "Ma questo progetto ha portato il concetto di bellezza a un altro livello".

L'occhio di chi guarda

L'impatto della scienza sulla nostra comprensione dell'estetica è, per Vintiner, uno degli aspetti più affascinanti del transumanesimo. Tuttavia, ha scoperto che molti membri del movimento guardano ancora agli standard di bellezza esistenti come modello di perfezione "post-umana".

Un altro soggetto del libro di Fletcher e Vintiner è Sophia, un robot progettato dagli scienziati David Hanson e Ben Goertzel della Hanson Robotics. Sophia è uno dei robot umanoidi più avanzati ad oggi.

Parlando alla CNN Style nel 2018, Hanson ha dichiarato che la forma di Sophia avrebbe risuonato con le persone di tutto il mondo e che il suo aspetto era in parte ispirato a donne reali, tra cui la moglie di Hanson e Audrey Hepburn, oltre che alle statue della regina egizia Nefertiti.

Ma con i suoi occhi nocciola chiaro, le sopracciglia perfettamente arcuate, le ciglia lunghe, gli zigomi definiti e le labbra carnose, l'aspetto di Sophia incarna probabilmente quello di una donna caucasica convenzionalmente bella.

"Quando ho fotografato Ben Goertzel, mi ha detto che non si prendeva il tempo di considerare il suo aspetto, non gli interessava", ha ricordato il fotografo a proposito del servizio fotografico.

Vintiner ha colto una certa ironia: che una persona non preoccupata del proprio aspetto proiettasse comunque la nostra preoccupazione per la bellezza attraverso l'invenzione della sua azienda.

Inoltre, ci ha ricordato che l'attrattiva può essere più complessa di quanto gli algoritmi possano immaginare.

"Temo che se riusciremo a progettare gli esseri umani senza i 'difetti' presenti nella nostra composizione biologica, le cose si spingeranno sempre più verso un livello di perfezione che al momento possiamo solo immaginare". Vintiner ha aggiunto. "Guardate come la chirurgia plastica ha alterato la nostra percezione della bellezza in un lasso di tempo molto breve.

"Se i transumanisti hanno ragione e noi, come esseri umani, potremo vivere fino a diverse centinaia di anni, la nostra nozione di bellezza e il significato stesso di ciò che è essere umano cambieranno radicalmente".

Acausa della pandemia di coronavirus, il lancio di "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism", così come la campagnaKickstarter e la mostra fotografica che lo accompagna, sono stati temporaneamente rinviati.

