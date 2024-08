- Il tram colpisce un ciclista, causando gravi danni a Zwickau.

In una serata di mercoledì, un ciclista ha subito gravi ferite dopo essere stato investito da un tram a Zwickau. I soccorritori hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare all'uomo direttamente sulla scena, situata sulla strada esterna di Schneeberger, come dichiarato dalla polizia.

Il 46enne conducente del tram stava apparentemente attraversando l'incrocio con la strada Breithaupt in tarda serata, con il semaforo verde. Il ciclista, a quanto pare, si trovava vicino ai binari quando è stato colpito dal tram.

Per fortuna, un'ambulanza era nelle vicinanze. I paramedici hanno iniziato le manovre di soccorso e hanno trasportato l'individuo gravemente ferito in ospedale. Al momento, l'identità del ciclista non è stata resa nota dalle autorità. Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per determinare la causa esatta dell'incidente.

Le condizioni del ciclista si sono aggravate a causa dell'incidente, richiedendo cure mediche immediate. L'indagine mira a determinare se il conducente del tram o il ciclista abbiano contribuito all'incidente sfortunato.

Leggi anche: