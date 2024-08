- Il trailer di "Squid Game 2" mostra l'eroe della prima stagione

In un nuovo trailer del sequel della serie coreana di successo "Squid Game", l'attore protagonista Lee Jung-jae viene ritratto nel ruolo del concorrente Seong Gi-hun. Seong Gi-hun era uno dei 456 persone gravemente indebitate che hanno partecipato alla prima stagione della serie Netflix per 45.6 miliardi di won sudcoreani.

Il trailer di circa un minuto lo mostra nell'iconico abbigliamento della serie, un completo verde indossato da tutti i partecipanti al gioco. Ha anche conservato il suo numero di concorrente della prima stagione: 456. Altri concorrenti sono presenti nel trailer, ma i loro volti non vengono mostrati, solo i loro numeri.

La seconda stagione uscirà a Natale

Netflix ha annunciato all'inizio di agosto che la nuova stagione sarebbe stata disponibile il 26 dicembre di quest'anno. Il video di annuncio ha dato un primo assaggio delle brutalità che ci attendono nella nuova stagione.

La produzione sudcoreana, iniziata nel 2021, è considerata la serie Netflix di maggior successo di tutti i tempi. Nella prima stagione, i concorrenti si sono sfidati in apparentemente innocui giochi per bambini. Ma la macabra competizione non lasciava spazio a seconde possibilità: chi non passava al turno successivo veniva immediatamente ucciso.

In patria, "Squid Game" ha risuonato con lo zeitgeist, in particolare per la sua aperta critica sociale. Disuguaglianza crescente, discriminazione contro le minoranze sociali, pressione performativa estrema: quasi tutti i problemi principali del paese vengono affrontati nella serie.

Netflix ha annunciato che la serie si concluderà con una terza stagione nel 2025.

