Nel nuovo trailer del sequel della serie coreana "Squid Game", l'attore protagonista Lee Jung-jae viene mostrato nel ruolo del concorrente Seong Gi-hun. Seong Gi-hun era uno dei 456 individui gravemente indebitati che hanno lottato per 45.6 miliardi di won sudcoreani nella prima stagione della serie Netflix.

Il trailer di 60 secondi lo mostra nell'iconico abbigliamento della serie, un completo verde portato da tutti i concorrenti. Ha anche mantenuto il suo numero di concorrente dalla prima stagione: 456. Altri concorrenti appaiono nel trailer, ma i loro volti non sono mostrati, solo i loro numeri.

All'inizio di agosto, Netflix ha annunciato che la nuova stagione sarà disponibile il 26 dicembre di quest'anno. Il video di annuncio ha dato un primo assaggio delle brutalità che ci attendono nella nuova stagione.

La produzione sudcoreana, che ha debuttato nel 2021, è considerata la serie Netflix di maggior successo di tutti i tempi. Nella prima stagione, i concorrenti hanno gareggiato in innocui giochi per bambini. Ma la macabra competizione non lasciava spazio a seconde possibilità: chi non passava al round successivo veniva eliminato immediately.

In patria, "Squid Game" ha risuonato con lo zeitgeist, in particolare per la sua aperta critica sociale. Temi come la crescente disuguaglianza, la discriminazione contro le minoranze sociali e la pressione estrema delle prestazioni sono tutti affrontati nella serie.

Netflix ha annunciato che la serie si concluderà con una terza stagione nel 2025.

