Il trailer di "Megalopolis" è stato ritirato dopo l'emergere di recensioni critiche contraffatte.

Il film, essendo un progetto personale per Coppola, vede protagonisti Adam Driver, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito e Grace VanderWaal.

Si "ispira molto liberamente" alla lettura di Coppola della congiura di Catilina, un evento che si è verificato nel 63 a.C.

Al centro di questo evento c'era un aristocratico romano di spicco, Lucius Sergius Catilina, che stava tramando per rovesciare la Repubblica Romana. Il successo del suo colpo di stato avrebbe portato all'espulsione della classe dirigente attuale e alla liberazione delle classi alte e basse dal debito.

Il fatto che il regista finanzi il film da solo ha già scatenato controversie tra i critici cinematografici.

Vulture è stato il primo a sollevare preoccupazioni sull'autenticità delle citazioni dei critici che criticavano i precedenti lavori di Coppola come "Il Padrino", apparse nel primo trailer di "Megalopolis". La pubblicazione ha menzionato che le campagne di marketing hanno una storia nell'utilizzo di citazioni divisive dei critici su futuri capolavori per dimostrare quanto si possa sbagliare.

All'inizio, sembrava che questo nuovo trailer del tanto atteso "Megalopolis" di Francis Ford Coppola, decenni in fase di realizzazione, stesse implementando questa strategia, riproponendo le critiche ai precedenti capolavori di Coppola. Non si trattava di critici qualsiasi; i commenti erano di figure di spicco come Pauline Kael e Andrew Sarris, due giganti nel mondo della critica cinematografica. Tuttavia, sembra che non abbiano effettivamente fatto questi commenti.

Lionsgate, la casa di produzione del film, ha ritirato il trailer e si è scusata.

"Lionsgate sta immediatamente ritirando il nostro trailer di Megalopolis", si legge nella scusa. "Estendiamo le nostre scuse più sincere ai critici coinvolti e a Francis Ford Coppola e American Zoetrope per questo imperdonabile errore nel nostro processo di vaglio. Abbiamo commesso un errore. Ci dispiace".

CNN ha contattato Lionsgate per ulteriori commenti.

L'approccio unico e il cast stellare del film hanno generato un notevole fermento nell'industria dell'intrattenimento.

Despite the controversy surrounding the source of critic quotes in the trailer, the anticipation for Coppola's 'Megalopolis' remains high, promising an engaging entertainment experience.

Leggi anche: