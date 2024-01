Il trailer di 'Feud' con Demi Moore intravede il compianto Treat Williams nel suo ultimo ruolo

Il trailer, pubblicato mercoledì, mostra Williams nel ruolo del magnate dei media William S. Paley insieme a Naomi Watts, che interpreta sua moglie Babe Paley. Paley, morto nel 1990, era un uomo d'affari americano a cui si deve la costruzione della rete televisiva CBS.

Il nuovo show, che nel trailer viene definito "le casalinghe originali", si avvale di un cast all-star che comprende la Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart e Diane Lane, che interpretano diverse mondane legate allo scrittore Truman Capote (Tom Hollander).

Nella clip di quasi tre minuti si vedono le due donne accanto a Williams, impegnate in quello che sembra essere un dramma salace della scena mondana della New York degli anni '60, mentre in sottofondo suona "You're No Good" di Linda Ronstadt.

Williams è morto all'età di 71 anni a giugno dopo un incidente in moto nel Vermont, come ha riferito la CNN. Con decenni di carriera a Hollywood, Williams era un attore molto amato e conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in "Blue Bloods" e "Everwood". Il suo lavoro in "Feud" è il suo ultimo progetto prima della morte.

"Era davvero nel suo elemento e ha lavorato con il meglio del meglio in ogni reparto di questo progetto e non avrebbe potuto essere più felice", ha dichiarato Pam Williams, moglie di Williams, parlando del lavoro del marito in "Feud" in un'intervista a People pubblicata mercoledì.

"Feud" segue lo scrittore Capote e la storia del suo litigio con un gruppo di donne dell'élite dell'alta società, note come "i cigni", di cui era "un tempo confidente", secondo la sinossi ufficiale.

La prima stagione di "Feud" ha debuttato nel 2017 con "Bette and Joan", con Susan Sarandon e Jessica Lange nei panni rispettivamente di Bette Davis e Joan Crawford. La serie è prodotta da Ryan Murphy.

"Feud: Capote Vs. The Swans" sarà disponibile in streaming su Hulu il 31 gennaio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com