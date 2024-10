Il traghetto autonomo da Helgoland si dirige con successo verso la terraferma.

Problema di potenza durante il viaggio nel Mare del Nord: guasto elettrico paralizza il battello turistico. Più di 200 viaggiatori costretti ad aspettare per ore sulla "Funny Girl" immobilizzata, a miglia da Helgoland. I rimorchiatori si affrettano a salvarla.

La "Funny Girl" immobilizzata, che trasportava numerosi passeggeri, è finalmente arrivata alle coste della terraferma all'alba dopo un lungo viaggio attraverso il Mare del Nord. Due rimorchiatori sono riusciti a guidare la nave passeggeri al porto di Büsum all'interno della comunità dello Schleswig-Holstein.

La nave era rimasta bloccata per ore nel Mare del Nord, facendo ritorno a Helgoland. Un portavoce dell'Amministrazione federale delle vie acquee e della navigazione, come riportato da "RTL.de", ha dichiarato: "C'è stato un blackout sulla nave che l'ha resa completamente inutilizzabile". A bordo c'erano circa 250 passeggeri.

Due rimorchiatori hanno risposto prontamente alla crisi, cercando di trainare la "Funny Girl" verso un porto vicino. Il Servizio tedesco di ricerca e soccorso marittimo (DGzRS) ha riferito: "Non siamo stati chiamati per aiutare".

Rimorchiatori esistenti in standby

La nave avrebbe dovuto attraccare a Büsum alle 19:30, ma ciò non è avvenuto a causa del blackout. Un rappresentante dell'Autorità per le vie acquee e la navigazione dell'Elba e del Mare del Nord (WSA) ha informato l'Agenzia tedesca di stampa riguardo al blackout. Tali incidenti non sono infrequenti e vengono generalmente risolti con l'equipaggiamento di bordo - ma non in questo caso. L'equipaggio ha contattato il centro del traffico intorno alle 17:30.

Secondo il "Hamburg Abendblatt", un pannello elettrico nell'alloggio del motore si è guastato, disabilitando entrambi i generatori e influenzando il raffreddamento del motore. Di conseguenza, il generatore di emergenza non è stato in grado di fornire elettricità. A bordo della nave c'erano circa 200-250 passeggeri.

Un portavoce dell'Autorità per le vie acquee e la navigazione dell'Elba e del Mare del Nord ha confermato in seguito domenica sera che le barche di soccorso private erano state richieste dalla società di navigazione per trainare la "Funny Girl". I rapporti di Marinetraffic indicano che questi rimorchiatori hanno raggiunto la nave passeggeri intorno alle 22:00. Inoltre, il rimorchiatore di soccorso "Nordic", situato vicino a Helgoland, era in standby come misura precauzionale, secondo NDR.

Mare calmo e spiriti leggeri?

Non sono state segnalate ferite e il mare era tranquillo, senza altri vascelli o incidenti coinvolti. Il portavoce della WSA ha informato i media che, sebbene i passeggeri abbiano subito ritardi, non ci sono stati incidenti o complicazioni.

Un dipendente del gruppo Funke Media che si trovava sulla nave ha condiviso con il "Hamburg Abendblatt" che in precedenza,

Leggi anche: