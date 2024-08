- Il traffico riprende sul ponte Hunte.

Circa un mese dopo il incidente, il ponte di Hunte a Elsfleth (distretto di Wesermarsch) ha ripreso le operazioni. I treni ora circolano tra Brema e Nordenham, come annunciato da un rappresentante delle ferrovie. Con nostra sorpresa, il processo è stato più veloce del previsto.

Originariamente, la riapertura di questa linea ferroviaria cruciale era prevista per la notte di sabato. La linea ferroviaria gioca un ruolo significativo nelle operazioni del porto sulla riva sinistra del Weser e dipendono pesantemente da questa connessione.

Altezza di passaggio sottostimata

Il 23 luglio, una nave da diporto ha urtato il ponte ferroviario. La casa della barca ha subito danni significativi e la struttura del ponte e i cavi elettrici sono stati danneggiati. La valutazione del capitano della nave sull'altezza di passaggio si è rivelata errata, causando potenziali pericoli per il traffico ferroviario e navale. Le indagini su questo errore sono in corso.

Da allora, il traffico ferroviario sul ponte è stato sospeso. La sospensione ha avuto conseguenze economiche considerevoli per la regione. Gli operatori portuali di Brake e Nordenham hanno stimato le perdite in milioni di euro e temono tagli di personale poiché le merci non possono più essere trasportate via ferrovia. I pendolari ferroviari hanno optato per altri mezzi di trasporto.

Ponte provvisorio prima del 2030

Non è stata la prima volta nel 2022 che una nave da diporto ha danneggiato il ponte. Il primo incidente di febbraio ha causato danni estesi alla struttura del ponte, richiedendo l'erezione di un ponte provvisorio. Non sorprende che anche quell'incidente abbia indicato l'errata valutazione del capitano della nave sull'altezza di passaggio.

Il ponte provvisorio più recente, che è stato danneggiato, è stato in funzione dal tardo aprile. Se le condizioni lo permetteranno, un nuovo ponte provvisorio verrà eretto per sostituirlo prima del 2030.

Il Ministero dell'Economia della Bassa Sassonia ha riferito che una squadra per la sicurezza sta attualmente elaborando un elenco di precauzioni per migliorare la sicurezza sul ponte di Hunte. Tra gli altri passaggi, i segni del livello dell'acqua sono previsti per essere aggiornati per prevenire ulteriori incidenti spiacevoli.

La sospensione del traffico ferroviario sul ponte di Hunte è stata causata dai danni causati dall'errata valutazione dell'altezza di passaggio di una nave da diporto il 23 luglio. Dopo la riparazione, la linea ferroviaria continua a svolgere un ruolo cruciale nelle operazioni del porto sulla riva sinistra del Weser, con i treni che riprendono tra Brema e Nordenham sulla ferrovia ripristinata.

