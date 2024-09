- Il traffico ferroviario rimane intatto nonostante l'attuazione dei biglietti D.

Nonostante le spese aggiuntive per il pass Germany, Sassonia-Anhalt non ridurrà subito i servizi ferroviari. Al momento, non si parla di tali misure, ha affermato un rappresentante della compagnia di trasporti pubblici della regione (Nasa) quando abbiamo chiesto. Al momento, sono in corso discussioni sull'accordo di crescita e modernizzazione tra il governo federale e gli stati, destinato a fornire una base significativa per il finanziamento futuro.

Il peso dei costi in aumento sta influenzando gli stati. Schleswig-Holstein ha annunciato riduzioni a giugno: erano necessari aggiustamenti al bilancio e non era possibile garantire la piena manutenzione del trasporto pubblico ferroviario dal 2025, hanno dichiarato - il due percento dei servizi di trasporto sulla ferrovia sarebbe stato tagliato. L'obiettivo è colmare il divario nei prossimi anni.

Le autorità locali accennano a ritirarsi dal pass Germany

Un problema controverso è anche il costo del pass Germany, che consente di viaggiare su autobus e treni in tutto il paese senza limiti per 49 euro al mese. Tuttavia, per l'anno prossimo, i ministri dei trasporti degli stati hanno fatto cenno a un aumento del prezzo. Recentemente, i distretti di Sassonia-Anhalt hanno suggerito di lasciare il pass Germany a causa di una disputa sulla parità finanziaria tra lo stato e i comuni.

