- Il traffico è stato interrotto sulla A38 a causa di due collisioni, con un decesso.

Sul tratto dell'autostrada A38 nel distretto del Burgenlandkreis sono previsti disagi al traffico nel weekend a causa di due incidenti gravi, uno dei quali ha causato un morto. L'Amministrazione Autostradale Federale ha dichiarato che l'A38 tra lo svincolo di Rippachtal e l'uscita di Leuna è stata chiusa a seguito di un incidente involving a veicolo trasportante merci pericolose.

"La corsia diretta verso Gottinga è gravemente danneggiata a causa di un incendio. Si prevede che i lavori di riparazione dureranno fino alla metà della prossima settimana." L'entità dei danni sulla corsia diretta verso Lipsia è ancora in fase di valutazione. In entrambi i casi, è necessario un lungo giro di deviazione attraverso lo svincolo di Hermsdorf (A4) fino al crocevia di Erfurt (A71) e infine allo svincolo del Südharz (A38).

Cosa è successo?

Giovedì sera, il conducente di un autocarro con rimorchio è stato investito da un autocarro mentre posizionava un triangolo di segnalazione, come ha riferito un portavoce della polizia stradale. L'uomo è morto sul colpo, causando un ingorgo stradale.

Tre ore dopo, un autocarro che trasportava bombole di gas ha tamponato la coda del traffico sul ponte della Saale vicino al villaggio di Schkortleben. L'autocarro è gone in fiamme, diverse bombole di gas sono esplose e sono state proiettate sui campi adiacenti, che hanno preso fuoco, secondo i resoconti.

In totale, quattro persone sono state trasportate negli ospedali con ferite lievi, sebbene si fosse parlato inizialmente di un numero maggiore di feriti. I danni alla proprietà stimati ammontano a 100.000 euro.

Secondo la polizia stradale, oltre alle forze dell'ordine, hanno partecipato all'operazione più di 100 vigili del fuoco, 11 ambulanze, 2 veicoli di medici di emergenza, un elicottero di soccorso e il personale di manutenzione delle autostrade.

