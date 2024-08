- "Il Tour del ZDF TV Garden's Event" è stato rapidamente catturato in soli due minuti.

Due minuti per i biglietti di "ZDF-Fernsehgarten on Tour" a Schwerin: tutti esauriti. ZDF lo conferma. Inizialmente, erano disponibili 1400 biglietti, suddivisi tra una registrazione del 4 ottobre (da trasmettere il 13 ottobre) e uno spettacolo dal vivo del 6 ottobre.

Un portavoce ha commentato: "I biglietti sono tutti prenotati. Abbiamo una lista d'attesa per eventuali cancellazioni, ma anche quella è stata esaurita a causa dell'enorme interesse."

L'affabile conduttrice Andrea Kiewel (59) porterà il suo show nella capitale dello stato, il "Prato Galleggiante", un giardino che offre una vista panoramica del castello di Schwerin. Si può aspettare un mix di giochi, acrobazie, umorismo, consigli e musica, tutti sinonimi del "ZDF-Fernsehgarten". Il residente locale Lars Dietrich presenterà anche persone straordinarie di Schwerin e dintorni, mentre mostrerà i luoghi e i paesaggi più suggestivi della zona attraverso brevi filmati.

