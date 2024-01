Il Tottenham Hotspur vince la prima partita sotto la guida di Conte

Conte, che in settimana ha sostituito Nuno Espírito Santo, ha visto i suoi andare in vantaggio per 3-0 dopo 28 minuti, con Son Heung-min e Lucas Moura a segno, oltre a un autogol del difensore danese Jacob Rasmussen, che si è trovato in difficoltà sotto la pressione di Harry Kane.

Poi ha visto il Vitesse segnare due volte in sette minuti prima dell'intervallo in un pareggio frenetico, con il dramma di tre cartellini rossi e un'esplosione di disordini tra i tifosi ospiti.

"Ho apprezzato che i miei giocatori abbiano sofferto perché è importante imparare a soffrire se si vuole vincere", ha detto.

"Abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare", ha detto Conte. "Questo è l'unico aspetto che, non ho paura, ma vorrei avere il tempo di lavorare.

Questo tempo e io, dobbiamo lavorare insieme per portare loro la mia idea di calcio e per lavorare sugli aspetti tattici, sugli aspetti fisici, per conoscerli, molto meglio di adesso".

"Questo è l'unico aspetto che mi fa un po' paura, un po' di timore. Ma so che c'è questo tipo di situazione e per questo motivo dobbiamo avere un po' di pazienza", ha detto.

Conte è stato nominato martedì come nuovo allenatore del Tottenham Hotspur con un contratto fino all'estate del 2023 con opzione di prolungamento, diventando così il quarto manager permanente del club londinese negli ultimi tre anni dopo il licenziamento di Mauricio Pochettino nel novembre 2019.

La nomina dell'italiano è arrivata solo un giorno dopo che gli Spurs hanno rinunciato ai servizi di Nuno.

